14 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Weekly” Rai 1 puntata di oggi 15 luglio 2023?

“Weekly” Rai 1 puntata di oggi 15 luglio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

"Weekly" Rai 1 puntata di oggi 15 luglio 2023 è una finestra aperta sull'estate degli italiani. Poi, in studio Carolina Rey e Fabio Gallo conducono il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti del nostro Paese. Inoltre, si raccontano i luoghi d'arte e i luoghi speciali che fanno dell'Italia una delle mete più ambite dal turismo internazionale. Poi, spazio alle finestre di attualità e informazione in Italia e nel mondo con ospiti esperti e testimoni dei fatti. Inoltre, collegamenti e servizi di approfondimento sulle notizie più rilevanti della settimana.

“WEEKLY” RAI 1 PUNTATA DI OGGI 15 LUGLIO 2023 GUARDA IL VIDEO

