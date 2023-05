28 Maggio 2023

Vuoi guardare il video di “Vivere non è un gioco da ragazzi” RaiPlay terza puntata 29 maggio 2023?

“Vivere non è un gioco da ragazzi” RaiPlay terza puntata 29 maggio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Vivere non è un gioco da ragazzi” RaiPlay terza puntata 29 maggio 2023 ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie. Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele. Lui, inoltre, è uno studente di umili origini in un licedo d’élite bolognese. Poi, per far colpo su Serena, durante una serata in discoteca, prende una pasticca. E’, inoltre, l’inizio del suo calvario. Comunque, la serie ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie.

Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele. Lui, inoltre, è uno studente di umili origini in un licedo d’élite bolognese. Poi, per far colpo su Serena, durante una serata in discoteca, prende una pasticca. E’, inoltre, l’inizio del suo calvario. Tuttavia, la serie ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie. Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele.

“Vivere non è un gioco da ragazzi” RaiPlay terza puntata 29maggio 2023 ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie. Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele. Lui, inoltre, è uno studente di umili origini in un licedo d’élite bolognese. Poi, per far colpo su Serena, durante una serata in discoteca, prende una pasticca. E’, inoltre, l’inizio del suo calvario. Comunque, la serie ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie.

Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele. Lui, inoltre, è uno studente di umili origini in un licedo d’élite bolognese. Poi, per far colpo su Serena, durante una serata in discoteca, prende una pasticca. E’, inoltre, l’inizio del suo calvario. Tuttavia, la serie ha nel suo cast grandi nomi come Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Poi, la canzone principale è “18 anni” di Ariete, che fa parte, ovviamente della colonna sonora della serie. Inoltre, se vuoi sapere quando esce, la data è quella del 15 maggio 2023 su Rai 1, mentre è già tutta disponibile su RaiPlay. Per quanto riguarda la trama, poi, è la storia di Lele.

“VIVERE NON E’ UN GIOCO DA RAGAZZI” TERZA PUNTATA 29 MAGGIO 2023

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO