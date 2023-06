2 Giugno 2023

Vuoi guardare il video di “Vittime collaterali” Emma D’Aquino RaiPlay puntata 3 giugno 2023?

“Vittime collaterali” Emma D’Aquino RaiPlay puntata 3 giugno 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Vittime collaterali” Emma D’Aquino RaiPlay puntata 3 giugno 2023, è il programma di Emma D’Aquino che racconta vicende di uomini e donne. Travolti, poi, da eventi che, pur non colpendoli in prima persona, ne cambiarono per sempre le vite. Come, inoltre, bambini che persero la madre per mano della violenza del padre. Poi, mogli di operai ed artigiani, uccisi dall’incuria e dalla disattenzione sul lavoro. Inoltre, familiari di persone ossessionate dal gioco. Poi, giovani figli di immigrati intrappolati da tradizioni del loro paese d’origine. E, inoltre, da una integrazione che tarda ad arrivare. In studio le testimonianze dei protagonisti e poi filmati delle Teche RAI. Inoltre, interviste, riprese nei luoghi dei fatti e piccoli viaggi nelle strutture di sostegno. Comunque, è il programma di Emma D’Aquino che racconta vicende di uomini e donne.

“VITTIME COLLATERALI” RAIPLAY PUNTATA 3 GIUGNO 2023 GUARDA IL VIDEO

