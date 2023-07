31 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Via dei matti numero zero” replica puntata di oggi 1 agosto 2023?

“Via dei matti numero zero” replica puntata di oggi 1 agosto 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Via dei matti numero”, replica puntata di oggi 1 agosto 2023, è il programma condotto da Stefano Bollani insieme a sua moglie, l’attrice Valentina Cenni. I due, poi, ci portano nella loro casa immaginaria fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Un piccolo spazio, inoltre, per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia e sulle sue proprietà. Inoltre, sul perché è un elemento così fondamentale per l’esistenza di tutti noi.

“VIA DEI MATTI RAI 3” REPLICA GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 1 AGOSTO 2023

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

