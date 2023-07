11 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Via dei matti numero zero Rai 3” puntata di oggi 12 luglio 2023?

“Via dei matti numero zero Rai 3” puntata di oggi 12 luglio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Via dei matti numero”, puntata di oggi 12 luglio 2023, è il programma condotto da Stefano Bollani insieme a sua moglie, l’attrice Valentina Cenni. I due, poi, ci portano nella loro casa immaginaria fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Un piccolo spazio, inoltre, per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia e sulle sue proprietà. Inoltre, sul perché è un elemento così fondamentale per l’esistenza di tutti noi.

“VIA DEI MATTI RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 12 LUGLIO 2023

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

