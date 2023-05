29 Maggio 2023

Vuoi guardare il video di “Unomattina” puntata di oggi ospiti 30 maggio 2023?

“Unomattina” puntata di oggi ospiti 30 maggio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

"Unomattina" puntata di oggi ospiti 30 maggio 2023, è lo storico contenitore della mattina condotto da Massimiliano Ossini. Realizzato in collaborazione con il Tg1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera. E poi politica, economia, medicina e cronaca. Inoltre l'approfondimento degli argomenti dell'agenda sociale. In modo da consentire al grande pubblico di ricevere quotidianamente informazioni tempestive e accurate.

Insomma, tutto sulle questioni più importanti dei nostri giorni. Ovvero lavoro, pensioni, economia, medicina. Ma anche costume e spettacolo. Coprendo cosi una vasta gamma di tematiche, dall'attualità all'intrattenimento. Inoltre, il programma segue una dimensione factual family attraverso una serie di rubriche. Ognuna dedicata ai temi del risparmio, riuso, green e riciclo.

“UNOMATTINA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 30 MAGGIO 2023

