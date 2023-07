17 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Un cuore due destini” fiction RaiPlay episodio 5 e 6?

“Un cuore due destini” fiction RaiPlay episodio 5 e 6 (VIDEO)

da raiplay.it

“Un cuore due destini” fiction RaiPlay episodio 5 e 6 è la storia di Simon Daendels, un dottore di Anversa, che riceve una notizia terribile. Poi, sua figlia Sterre, detta Ana, è improvvisamente morta in un incidente d’auto a Biarritz. Inoltre, Simon acconsente alla donazione dei suoi organi, ma scopre dettagli a lui sconosciuti sulla vita della figlia. Decidendo, inoltre, di indagare per capire cosa sia accaduto veramente. Poi, Florence, in attesa da tempo di un trapianto, riceve la notizia che l’ospedale ha un cuore per lei. Inoltre, l’operazione riesce con successo, anche se Florence vorrebbe scoprire la vera identità della sua donatrice. Poi, Simon e Florence si conoscono e indagano insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza. Comunque, è la storia di Simon Daendels, un dottore di Anversa, che riceve una notizia terribile.

“UN CUORE DUE DESTINI” FICTION RIA PLAY EPISODIO 5 E 6 GUARDA IL VIDEO

