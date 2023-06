19 Giugno 2023

“Tyler Rake 2” la recensione del film Netflix

Disponibile su Netflix

Regia: Sam Hargrave

Cast: Chris Hemsworth, Olga Kurylenko, Golshifteh Farahani, Idris Elba, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 122 min

Genere: Azione, thriller

Voto: OOO (su 5)

Tyler Rake 2, il tanto atteso sequel del film “Extraction” del 2020, si rivela un’esperienza adrenalinica che cattura lo spettatore sin dalle prime scene. Scritto dai fratelli Russo, Joe Russo e Anthony Russo, il film offre una combinazione esplosiva di azione, tensione e dramma che tiene incollati gli spettatori allo schermo.

La trama del film porta avanti le vicende del protagonista, il mercenario Tyler Rake, interpretato magistralmente da Chris Hemsworth. Dopo essere sopravvissuto a una missione impossibile nel primo capitolo, Tyler Rake si trova coinvolto in una nuova e ancora più pericolosa impresa. Salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Ciò che sembra un incarico di routine si rivelerà ben presto un labirinto di intrighi e tradimenti, portando Rake a mettere in discussione le sue motivazioni e a scoprire il lato oscuro del suo mondo.

La sceneggiatura, basata sulla graphic novel “Ciudad di Ande Parks”, offre una storia avvincente che si sviluppa senza sosta. I personaggi sono ben delineati e il cast di attori offre prestazioni convincenti. Chris Hemsworth si conferma un protagonista carismatico e atletico, in grado di trasmettere al pubblico le emozioni e la determinazione del suo personaggio. Olga Kurylenko, Golshifteh Farahani e Idris Elba completano il cast con interpretazioni solide e coinvolgenti.

La regia di Sam Hargrave si fa notare per la sua abilità nell’inquadrare sequenze d’azione mozzafiato. Le scene di combattimento sono coreografate con maestria, offrendo spettacolari sparatorie, acrobazie e combattimenti corpo a corpo. Le sequenze di azione sono supportate da una colonna sonora energica e coinvolgente, che contribuisce a mantenere alta la tensione durante tutto il film.

Oltre all’azione frenetica, Tyler Rake 2 affronta anche temi più profondi come il riscatto personale e la redenzione. Il personaggio di Rake è tormentato dal suo passato e dalla necessità di riscattarsi attraverso le sue azioni presenti. Questo approfondimento emotivo aggiunge una dimensione ulteriore alla trama, rendendo il film non solo un susseguirsi di adrenalina, ma anche un viaggio emotivo per il protagonista.

Nonostante il sequel debba confrontarsi con le aspettative generate dal successo del primo film, Tyler Rake 2 riesce a mantenere un ritmo avvincente e una trama intrigante che tiene lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima scena. Tyler Rake 2 è un film d’azione che non delude. La combinazione di un cast talentuoso, una regia solida e sequenze di azione spettacolari fa sì che il film si distingua e si posizioni come un degno seguito del suo predecessore.

