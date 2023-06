12 Giugno 2023

Transformers – Il risveglio la recensione del film

Distribuito da: Eagle Pictures

Regia: Steven Caple Jr.

Cast: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Lauren Vélez, Dean Scott Vazquez, Tobe Nwigwe, Michael Kelly, Sarah Stiles, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Pete Davidson, Liza Koshy, John DiMaggio, Michelle Yeoh, Michaela Jaé Rodriguez, Colman Domingo

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 127 min

Genere: Azione, Fantascienza, Avventura

Voto: OO 1/2

Transformers – Il Risveglio è il settimo capitolo della saga cinematografica basata sui celebri giocattoli della Hasbro. Tuttavia, nonostante le speranze suscitate da Bumblebee di Travis Knight, il film delude le aspettative, cercando di riprendere lo stile epico e tonitruante dei predecessori diretti da Michael Bay. Il risultato è un’opera che si limita a riproporre formule ormai esauste, senza riuscire a scuotersi dal letargo.

Fin dall’inizio, Transformers – Il Risveglio mostra un’assenza di energia propulsiva e una scarsa cura nella messa in scena. La distruzione del pianeta dei Maximals viene rappresentata in modo disarmante, con una scena in cui cinque di loro si trovano in una radura e affrontano solo due robot scorpioni e Scourge. L’apocalisse viene raccontata con la grandeur di un picnic, mancando completamente di impatto visivo.

Il sottotitolo del film, “Il Risveglio”, diventa involontariamente autoironico poiché la saga non riesce a risvegliarsi dal letargo e ripete gli stessi cliché, dal giovane che scopre l’esistenza dei Transformers, agli scontri d’azione che sono solo un cozzare sfiancante di pixel grigi. Manca completamente l’atmosfera favolistica e spielberghiana di Bumblebee, sostituita da una riproposizione di formule già viste in blockbuster precedenti, in una forma ridotta. L’unico elemento nuovo è la scelta, ormai scontata, di un cast con protagonisti di etnie minoritarie, interpretati da attori bravi e promettenti che avrebbero fatto meglio a non farsi coinvolgere in questo tentativo di rilancio.

Il film soffre anche a causa del disagio degli attori principali, Anthony Ramos e Dominique Fishback, che devono recitare dialoghi imbarazzanti e interagire con elementi inesistenti sul set, il che traspare chiaramente nella loro interpretazione. Nonostante la presenza di un cast vocale di talento, tra cui Michelle Yeoh, Ron Perlman, Pete Davidson e Peter Dinklage, il film non riesce a compensare le debolezze della trama principale.

Lo scontro tra le forze del bene rappresentate dai Transformers e la minaccia di Unicron, il divora pianeti, suscita solo sbadigli. Nonostante il film cerchi di giocarsi la carta dell’ambientazione peruviana e di una parentesi stile Indiana Jones, queste aggiunte non sono sufficienti a compensare la mancanza di peso nelle minacce e la ripetitività delle scene d’azione.

Tuttavia, la cosa più deprimente arriva alla fine del film quando Transformers – Il Risveglio si rivela non solo un tentativo poco convincente di rilancio, ma anche il primo pezzo di un puzzle che connette due celebri franchise della Hasbro. Questo aspetto lascia un’amaro in bocca, poiché l’idea di vedere i Transformers interagire con un altro franchise della Hasbro potenzialmente offre una moltitudine di possibilità entusiasmanti. Avrebbe potuto essere un’opportunità per esplorare nuove trame, approfondire i personaggi e creare un universo cinematografico più ampio e coerente. Tuttavia, il modo in cui Transformers – Il Risveglio gestisce questa connessione si rivela deludente.

Il film sembra concentrarsi principalmente sull’espandere il merchandising e sull’introduzione di nuovi giocattoli, piuttosto che sulla creazione di una storia ben strutturata e coinvolgente. L’interazione tra i personaggi dei due franchise sembra forzata e poco approfondita, con un’attenzione limitata alle dinamiche e alle motivazioni dei singoli protagonisti. Il risultato è una trama confusa e un’esperienza che non riesce a soddisfare appieno le aspettative dei fan.

Speriamo che in futuro, se si dovesse esplorare ancora questa connessione tra i Transformers e un altro franchise, venga dato maggior risalto alla coerenza narrativa, alla profondità dei personaggi e alla qualità generale del film. I fan dei Transformers meritano storie appassionanti e innovative che riescano a catturare l’essenza di questi amati robot.

