30 Agosto 2023

The Kolors trionfano con “Italodisco” al Power Hits Estate RTL 102 5 Tananai solleva il tema della violenza sulle donne

da ilfattoquotidiano.it

L’edizione estiva del Power Hits di RTL 102.5 ha raggiunto il suo culmine con una vittoria ben meritata per “Italodisco” dei The Kolors, brano scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto dal trio Stash, Zef e Starchild. Questa settima edizione ha visto un duplice riconoscimento per la band, che ha superato la concorrenza e ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Tuttavia, non è stata solo una serata di celebrazione, ma anche di consapevolezza, con l’artista Tananai che ha portato alla luce un importante problema sociale.

Il trionfo di “Italodisco”

Come previsto, “Italodisco” dei The Kolors si è affermato come il brano vincitore del Power Hits Estate di RTL 102.5. Il singolo ha catturato l’attenzione degli ascoltatori con il suo suono vintage anni ’80, un omaggio alla tradizione musicale italiana. La canzone ha anche guadagnato il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – FIMI, essendo il singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023, come riportato dai dati Gfk. Questo successo conferma il talento dei The Kolors nel reinventare elementi del passato in un contesto contemporaneo.

L’ispirazione di “Italodisco”

Stash, uno dei membri dei The Kolors, ha spiegato che “Italodisco” è nato dall’obiettivo di creare un suono nuovo che potesse rappresentare una progressione del loro percorso pop. L’ispirazione è arrivata da un improvviso arpeggiatore durante una sessione in studio, che ha evocato il ricordo del caratteristico suono italiano dell’elettronica. Il brano unisce la semplicità di un synth tipico degli anni ’80 con testi e melodie contemporanei, creando così un connubio affascinante tra passato e presente.

Riflessioni sulla violenza sulle donne

La serata è stata altresì segnata da un momento di riflessione sulla violenza sulle donne, grazie all’intervento dell’artista Tananai. Sul palco, con il volto marchiato da una striscia rossa, ha presentato il suo messaggio contro la violenza sulle donne attraverso le canzoni “La fine del mondo” e “Tango”. Ha sottolineato l’importanza di affrontare apertamente questa tematica, affermando che ignorarla è il primo passo verso la sconfitta. Tananai ha reso la serata un’occasione per sollevare un problema cruciale e spingere per un cambiamento sociale.

Conclusioni e riconoscimenti

L’edizione estiva del Power Hits Estate RTL 102.5 è stata coronata dal trionfo di “Italodisco” dei The Kolors, un brano che ha saputo catturare l’essenza dell’elettronica italiana degli anni ’80. L’evento è stato un momento di festa e di consapevolezza, grazie all’impegno di Tananai nel sollevare il tema della violenza sulle donne. Inoltre, numerosi artisti hanno ricevuto premi e riconoscimenti, dimostrando ancora una volta l’ampia diversità e il talento presenti nella scena musicale italiana.

