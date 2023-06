17 Giugno 2023

“The Flash” la recensione del film

Regia: Andy Muschietti

Cast: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdù, Kiersey Clemons, Antje Traue, Michael Keaton

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 144 min.

Genere: Azione, fantascienza, fantasy, avventura

Voto: OOO (su 5)

Distribuito da: Warner Bros.

The Flash, il nuovo film diretto da Andy Muschietti, offre un’entusiasmante avventura con il supereroe velocista Barry Allen, interpretato da Ezra Miller. Questa pellicola basata sul personaggio della DC Comics è piena di azione, viaggi nel tempo e drammatici cambiamenti nella linea temporale.

La trama si concentra su Barry Allen, conosciuto anche come The Flash, che decide di tornare indietro nel tempo per salvare sua madre. Tuttavia, questo atto avrà conseguenze imprevedibili, poiché altera il corso del tempo e dell’universo. Barry si ritrova così in una realtà distorta, dove si scontra con il generale Zod, interpretato da Michael Shannon, intenzionato a distruggere il pianeta.

In questa situazione di estrema pericolo, Barry si rende conto di non avere più a disposizione l’aiuto dei supereroi che conosceva, poiché la sua manipolazione del tempo ha drasticamente cambiato gli eventi futuri. Tuttavia, inaspettatamente, incontra Batman, interpretato da Michael Keaton, in una versione completamente diversa da quella che conosceva. Barry si rivolge a lui nella speranza di convincerlo a tornare in azione e unire le forze per salvare un kryptoniano imprigionato.

Il film si sviluppa attraverso un’intensa corsa contro il tempo, con Barry che utilizza la sua velocità sovrumana per affrontare le sfide e ripristinare l’ordine nel multiverso. La storia si dipana tra momenti di grande azione e drammatici conflitti personali, poiché Barry si trova a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte.

“The Flash” riesce a catturare l’energia del personaggio principale, grazie alla brillante interpretazione di Ezra Miller, che offre una performance coinvolgente e carismatica. La presenza di Michael Keaton come Batman aggiunge una nota nostalgica e affascinante, rievocando l’epoca dei film di Batman degli anni ’90.

La regia di Andy Muschietti riesce a tenere il ritmo incalzante del film, mantenendo lo spettatore sul bordo del sedile. Le sequenze d’azione sono ben coreografate e gli effetti visivi sono spettacolari, trasportando il pubblico in un’avventura visivamente mozzafiato.

Nonostante la trama complessa che coinvolge il viaggio nel tempo e i cambiamenti della realtà, il film riesce a mantenere una coerenza narrativa, guidando gli spettatori attraverso questa intricata storia.

“The Flash” offre una storia coinvolgente che affronta temi come la responsabilità, le conseguenze delle nostre azioni e la lotta per il ripristino dell’equilibrio. Con una combinazione di azione, dramma e una buona dose di elementi nostalgici, il film riesce a intrattenere e soddisfare sia i fan dei fumetti che gli spettatori casuali.

