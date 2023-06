6 Giugno 2023

“Spider-Man Across The Spider-Verse” la recensione del film

Distribuito da: Eagle Pictures

Regia: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Voci italiane: Tommaso Di Giacomo, Roisin Nicosia, Simone Mori, Ilaria Latini, Stefano Crescentini, Emiliano Coltorti, Alessia Amendola, Flavio Aquilone, Stefano Dori, Emanuele Ruzza.

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 140 minuti

Genere: Animazione, azione, fantascienza, avventura, commedia

Voto: OOOO (su 5)

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film che continua la storia di Miles Morales, il giovane supereroe di Brooklyn. Dopo un anno di attività come Spider-Man, Miles si ritrova nuovamente da solo dopo che i suoi amici degli altri universi sono tornati alle loro dimensioni. Tuttavia, la sua solitudine viene interrotta quando Gwen Stacy riappare nella sua vita. E gli rivela di far parte della Spider-Society, un gruppo interdimensionale di Spider-Man che cerca di evitare il collasso del Multiverso. Insieme, dovranno affrontare La Macchia, uno scienziato con il potere di aprire portali tra le dimensioni.

Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018, ha rivoluzionato l’animazione mainstream occidentale, rompendo gli schemi convenzionali e spingendo i limiti dell’animazione. Spider-Man: Across the Spider-Verse continua su questa strada. Sfruttando al massimo il concetto del Multiverso per offrire al pubblico un’esperienza visiva mozzafiato. L’animazione combina abilmente diversi stili, tra cui l’animazione 2D e la CGI. Creando un’esplosione di forme e colori che si fondono insieme in un unico affascinante spettacolo.

Il film non si basa solo sull’aspetto visivo, ma offre anche una trama solida e personaggi ben sviluppati. La storia si concentra sul percorso di crescita di Miles Morales, che deve affrontare le sfide dell’essere un eroe mentre cerca di proteggere coloro che gli sono cari. Ciò che distingue Miles è la sua capacità di affrontare il sacrificio e la perdita, elementi fondamentali dell’essere Spider-Man.

Spider-Man: Across the Spider-Verse dimostra ancora una volta la maestria degli sceneggiatori e dei registi nel cogliere l’essenza del personaggio di Spider-Man e di Miles Morales in particolare. Il film rappresenta un’evoluzione rispetto al primo capitolo. Mantenendo l’eredità del fumetto e trasferendola in un contesto nuovo e personalissimo. La pellicola riesce a bilanciare l’aspetto spettacolare con momenti più intimi e romantici, approfondendo i personaggi e la loro evoluzione emotiva.

Tuttavia, nonostante tutte le sue qualità, Spider-Man: Across the Spider-Verse rischia di sovraccaricarsi. L’accumulo di personaggi, stili, dimensioni e metaversi può risultare schiacciante, soprattutto verso la fine del film. Il concetto di multiverso, sebbene affascinante, sta diventando sempre più comune nel genere dei cinecomic. E questo potrebbe ridurre l’effetto di novità che il film cerca di ottenere.

Nonostante questo piccolo inconveniente, Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film che merita di essere visto. La sua animazione innovativa e la sua storia coinvolgente lo rendono un capitolo importante nella saga di Miles Morales. E promette un seguito ancora più entusiasmante con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Se siete appassionati di Spider-Man, dei fumetti o dell’animazione in generale, Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film che non potete perdere. È un’esperienza cinematografica unica che va al di là delle convenzioni e offre una visione audace e innovativa del mondo dei supereroi.

Inoltre, il film offre una colonna sonora eccezionale, che contribuisce a creare l’atmosfera unica e coinvolgente dell’universo di Spider-Man. La musica si integra perfettamente con le scene, amplificando l’azione e l’emozione dei momenti chiave.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è una prova tangibile del fatto che i film d’animazione possono essere apprezzati da un pubblico di tutte le età. Con il suo mix di avventura, azione, umorismo e momenti toccanti, il film riesce a coinvolgere e appassionare gli spettatori. Indipendentemente dalla loro familiarità con il personaggio di Spider-Man.

Non vediamo l’ora di vedere come si svilupperà la storia di Miles Morales e gli altri Spider-Man nell’imminente sequel, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Sembra che ci aspettino ulteriori sorprese, emozioni e avventure epiche in quel film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un’opera d’arte animata che continua a elevare gli standard del genere dei cinecomic e dell’animazione stessa. Con la sua combinazione di stili visivi sorprendenti, trama coinvolgente e personaggi memorabili, il film si distingue come uno dei migliori esempi di storytelling nel mondo dei supereroi. Non vediamo l’ora di immergerci ancora una volta nel Multiverso con Miles Morales e gli altri Spider-Man.

