7 Giugno 2023

“Sognando Parigi” la recensione del film e dove vederlo in streaming 7 giugno 2023

Disponibile in streaming su: RaiPlay (dall’8 giugno 2023)

Regia: Clare Niederpruem

Cast: Mallory Jansen, Joshua Sasse, Jayne Wisener, Lachlan Nieboer, Amy Louise Pemberton, Gregory Haney, John Macdonald, Amanda Blake

Paese: USA

Anno: 2021

Genere: Commedia, drammatico, sentimentale

Durata: 86 min.

Voto: OO 1/2 (su 5)

“Sognando Parigi” è un incantevole film che cattura l’essenza del romanticismo e dell’avventura nella splendida città francese. Con una trama ricca di emozioni, il film ci porta in un viaggio coinvolgente attraverso le vite dei suoi personaggi principali, mentre si scontrano con il passato e cercano di navigare nelle acque incerte dell’amore.

Mallory Jansen, nel ruolo di Victoria Lewis, offre una performance convincente come una wedding planner appassionata e abile nel suo mestiere. La sua dedizione nel realizzare matrimoni perfetti è evidente, e la sua connessione con Tracy Cook, interpretata da Jayne Wisener, aggiunge un tocco di amicizia e complicità alla storia. La chimica tra le due attrici è palpabile, e ci fa desiderare di essere parte della loro cerchia di amici.

L’ingresso in scena di Lachlan Nieboer nel ruolo di Cameron Reisch, l’ex di Victoria, aggiunge un elemento di tensione e conflitto. Nieboer trasmette con maestria la lotta interiore del suo personaggio, diviso tra il desiderio di riconquistare Victoria e la consapevolezza della sua attuale relazione. Questo triangolo amoroso crea una trama avvincente e tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Un elemento distintivo di “Sognando Parigi” è l’ambientazione suggestiva. La città stessa diventa quasi un personaggio, con i suoi panorami pittoreschi e la magia che solo Parigi sa offrire. Le riprese dei monumenti iconici come la Torre Eiffel e il Louvre aggiungono un tocco di romanticismo e ci fanno sognare di passeggiare per le strade acciottolate e gustare un croissant in una caffetteria.

La storia d’amore che si sviluppa tra Victoria e Jacques, interpretato da Joshua Sasse, aggiunge un ulteriore fascino al film. La loro chimica è palpabile, e il modo in cui si riscoprono nella città dell’amore è romantico e coinvolgente. La decisione di celebrare il matrimonio nel giardino privato di Jacques aggiunge un tocco di originalità e intimità alla storia.

Nel complesso, “Sognando Parigi” è un film che cattura il cuore degli spettatori con la sua trama avvincente, le interpretazioni convincenti e l’atmosfera magica di Parigi. È una storia di amore, perdono e scoperta di sé, che ci ricorda che i sogni possono diventare realtà anche nella città più romantica del mondo. Da vedere per tutti gli amanti del cinema romantico e per coloro che sognano di visitare Parigi.

