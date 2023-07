31 Luglio 2023

Simona Ventura e Bruno Barbieri verso Ballando con le Stelle 2023: Milly Carlucci punta in alto per il cast

da davidemaggio.it

Quest’anno, “Ballando con le Stelle” sembra avere grandi progetti, puntando a un cast di prim’ordine per la sua edizione 2023. Mentre la concorrenza di “Tú sí que vales” si avvale della presenza di Luciana Littizzetto, Milly Carlucci sta mettendo in cantiere un cast che promette scintille. Come anticipato da ‘Dagospia’, tra i nomi trapelati, spicca quello di Simona Ventura, una delle personalità più amate e apprezzate della televisione italiana.

Simona Ventura, la padrona di casa di “Citofonare Rai2”, sembra essere ormai a un passo dal partecipare alla competizione di “Ballando con le Stelle”. Questo dopo aver già calcato la pista come “Ballerina per una Notte”. Per l’affermata conduttrice, questa esperienza rappresenterebbe una nuova sfida, dopo il suo coinvolgimento nell’Isola dei Famosi. La scelta di unirsi al cast di “Ballando con le Stelle” va ponderata attentamente, ma potrebbe portare notevoli benefici. Anche al programma televisivo della domenica mattina su Rai2, il quale quest’anno inizia anticipando l’orario di partenza alle 10.30.

Milly Carlucci è pronta a fare uno strappo alla regola non scritta, che solitamente esclude i partecipanti dei reality show da Ballando con le Stelle, per accogliere la presenza di Simona Ventura. Questo segnerebbe un ulteriore passo avanti nella corsa all’eccellenza del programma di ballo più amato dagli italiani.

Ma non è solo Simona Ventura a essere al centro delle trattative avanzate. Un altro nome che accende la curiosità è quello di Bruno Barbieri, noto volto di “Masterchef” e “Quattro Hotel”. Proveniente dal mondo dei fornelli, il rinomato chef porterebbe una ventata di freschezza e competenza tecnica al programma. Inoltre, sembra che ci siano trattative in corso con Damiano Carrara, giudice di “Bake Off”. La sua partecipazione potrebbe essere un’ottima aggiunta al cast di Ballando con le Stelle.

Non tutte le trattative, tuttavia, sono andate a buon fine. Sembra che le Drag Queen Karma B, già apprezzate durante l’esperienza a “Ciao Maschio”, abbiano ricevuto un giudizio negativo per la partecipazione al programma. Nonostante il loro talento, quest’anno il cast sembra puntare su altre figure per animare la pista di ballo.

Ballando con le Stelle 2023 si prepara a sorprendere il pubblico con un cast di alto livello. La possibile partecipazione di Simona Ventura e Bruno Barbieri, insieme alla trattativa con Damiano Carrara, rappresentano un chiaro segno dell’impegno di Milly Carlucci. Nel portare il programma a nuove vette di successo e intrattenimento. Gli appassionati dello show non vedono l’ora di scoprire i nomi definitivi del cast e di seguire le performance di queste illustri personalità nel magico mondo del ballo televisivo.

