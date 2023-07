27 Luglio 2023

Sicilia in fiamme: un’eccezionale ondata di incendi e devastazione

Sicilia in fiamme: un’eccezionale ondata di incendi e devastazione

da ilgiornale.it

La Sicilia sta vivendo un’orribile emergenza a causa degli incendi che stanno devastando la regione. Le fiamme, spinte da un forte vento, hanno bruciato ettari di vegetazione, case. E causato la perdita di vite umane e animali. Il bilancio tragico include la morte di una coppia di 70 anni carbonizzata nella loro abitazione a Cinisi, un’88enne morta a San Martino delle Scale (Palermo). E due forestali gravemente feriti. Oltre 2.000 persone sono state evacuate e molte famiglie non possono tornare a casa.

I vigili del fuoco e il personale del Corpo forestale della Regione siciliana stanno lavorando senza sosta. Per fronteggiare gli incendi, ma il forte vento sta rendendo difficile il controllo delle fiamme. A causa dell’incendio, una stazione di servizio sull’A20 presso Tindari nel Messinese è stata avvolta dal fuoco. Mentre a Borgo Nuovo, nel Palermitano, un tragico evento ha visto i parenti in veglia funebre fuggire mentre la bara bruciava. Anche il patrimonio culturale è stato colpito, con la distruzione della chiesa del convento di Santa Maria di Gesù e di importanti opere d’arte.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza regionale. E ha chiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l’eccezionale ondata di calore. Il report del Corpo forestale della Regione indica che sono stati segnalati 338 roghi in oltre cento Comuni, con danni stimati oltre i 60 milioni di euro. La Protezione civile regionale e volontari hanno lavorato instancabilmente per contrastare gli incendi.

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza alla Sicilia e si è reso disponibile per eventuali interventi, anche in prima persona. Tuttavia, l’indignazione è palpabile tra i residenti, i vescovi siciliani e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che hanno parlato di “atti dolosi”. E di “mani diaboliche di vandali senza cuore e coscienza” che hanno causato morte e distruzione.

La Sicilia sta affrontando una crisi senza precedenti a causa degli incendi che stanno devastando la regione. Gli sforzi delle squadre di soccorso e delle forze dell’ordine sono encomiabili. Ma è urgente attivare tutte le risorse disponibili per contrastare gli incendi. E proteggere la vita, la natura e il patrimonio culturale di questa terra meravigliosa. La comunità siciliana merita tutto il sostegno e l’aiuto possibile per superare questa terribile tragedia.

SANTANCHE’ ‘SOPRAVVIVE’ ALLA SFIDUCIA: LA MOZIONE RESPINTA DAL SENATO