“Sempre tornare” di Daniele Mencarelli leggi la recensione

Titolo: Sempre tornare

Autore: Daniele Mencarelli

Genere: narrativa

Editore: Oscar Mondadori

Pagine: 324

Prezzo: Euro 14

Ebook: Euro 9,99



Trama

È l’estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c’è qualcosa con cui non ha fatto i conti: se stesso. È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione Roma.

“Sempre Tornare” di Daniele Mencarelli è un romanzo straordinario che ci porta in un’avventura indimenticabile attraverso la mente di un giovane alla ricerca di sé stesso. In questa recensione, esploreremo la profondità e l’incanto di questa storia avvincente e coinvolgente.

Una Vacanza Apparentemente Perfetta

La storia inizia in un’estate del 1991, quando Daniele ha diciassette anni e sta per intraprendere la sua prima vacanza da solo con gli amici. Due settimane di puro divertimento attendono il gruppo, con spiagge, discoteche, alcol e ragazze pronti a far parte dell’avventura. Tuttavia, c’è qualcosa che Daniele non ha previsto: se stesso.

Il Piccolo Inconveniente che Cambia Tutto

Durante la notte di Ferragosto, un piccolo imprevisto sconvolge i piani di Daniele. Decide di abbandonare il gruppo e intraprendere un viaggio a piedi dalla Riviera Romagnola a Roma, cercando di affrontare l’inquietudine che lo ha tormentato per tanto tempo. È in questo momento che il romanzo prende vita, portando il lettore in un viaggio di scoperta personale unico.

Incontri Profondi e Coinvolgenti

Mentre Daniele si avventura da solo, incontra una serie di personaggi che lo sfidano, lo ispirano e lo spingono a esplorare i confini della sua anima. Alcuni sono logorati dalla solitudine ma ancora capaci di slanci, mentre altri si affacciano su un abisso di follia. Ogni incontro è un tassello nel puzzle della sua crescita personale.

L’Amore e la Scoperta di Sé Stessi

Nel corso del suo viaggio, Daniele non solo si confronta con la sua inquietudine, ma incontra anche l’amore negli occhi azzurri di Emma. Questo amore agisce come un catalizzatore, spingendolo a esplorare aspetti più profondi di se stesso e a mettere in discussione la sua visione del mondo.

Uno Stile Coinvolgente e Ipnotico

Daniele Mencarelli scrive con uno stile coinvolgente e ipnotico che cattura l’attenzione del lettore sin dalle prime pagine. La sua capacità di trasportarci nella mente del protagonista e farci sentire la sua inquietudine, le sue emozioni e le sue scoperte è notevole.

“Sempre Tornare” è molto più di una semplice storia di viaggio; è un’immersione profonda nell’anima umana, una ricerca di sé stessi attraverso l’avventura e l’amore. Se cercate un romanzo che vi catturi fin dall’inizio e vi faccia riflettere sulla vostra ricerca interiore, “Sempre Tornare” è la scelta perfetta. Daniele Mencarelli ha creato un’opera straordinaria che vi incanterà con la sua prosa coinvolgente e la sua narrazione avvincente.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

