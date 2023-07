29 Luglio 2023

Roberto Saviano ricorda Andrea Purgatori: “Un’ispirazione fare il giornalista significa scegliere la verità”

da corriere.it

La scomparsa di Andrea Purgatori, giornalista coraggioso e audace, ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo italiano. Durante i suoi funerali, Roberto Saviano ha pronunciato parole toccanti e commosse per onorare la memoria di Purgatori. Le sue parole riflettono l’ammirazione e il rispetto per un collega che ha fatto scelte coraggiose nella professione del giornalismo. Diventando un’ispirazione per tutti coloro che cercano la verità e lottano per la giustizia.

La scomparsa di Andrea Purgatori ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità giornalistica. Purgatori è stato un giornalista rispettato e ammirato per il suo impegno nella ricerca della verità e per la sua dedizione a informare il pubblico su temi importanti e spesso delicati. La sua carriera ha dimostrato il potere del giornalismo come strumento per promuovere la trasparenza, la giustizia e il cambiamento sociale.

In occasione dei funerali di Andrea Purgatori, il noto scrittore e giornalista Roberto Saviano ha pronunciato un discorso commovente in cui ha elogiato il coraggio e la determinazione di Purgatori. Saviano ha espresso la sua ammirazione per il modo in cui Purgatori ha affrontato le sfide del giornalismo senza paura. Scegliendo da che parte stare e mantenendo un impegno incondizionato per la verità.

Le parole di Roberto Saviano sottolineano come Andrea Purgatori sia stato un’ispirazione per i giornalisti di oggi. In un’epoca in cui molte persone scelgono la prudenza e la cautela, Purgatori ha dimostrato che il giornalismo vero e significativo richiede coraggio e dedizione. La sua passione per la verità lo ha spinto ad affrontare storie difficili e a raccontare le realtà scomode. Contribuendo così a informare e sensibilizzare il pubblico su questioni cruciali.

Le parole di Roberto Saviano sottolineano l’importanza fondamentale della scelta di da che parte stare per un giornalista. Il giornalismo autentico richiede il coraggio di affrontare temi controversi e di raccontare storie che potrebbero incontrare resistenza. Andrea Purgatori ha incarnato questo spirito, dimostrando che il giornalismo responsabile implica la volontà di andare oltre le apparenze. E di indagare a fondo, anche quando ciò comporta rischi personali e professionali.

L’addio a Andrea Purgatori ha lasciato una profonda tristezza nel mondo del giornalismo italiano. Le parole commosse di Roberto Saviano durante i funerali testimoniano l’impatto e il valore del lavoro di Purgatori come giornalista coraggioso e audace. La sua dedizione alla verità e il suo impegno a raccontare storie significative sono un’ispirazione per tutti i giornalisti. E un monito a non temere di scegliere da che parte stare nella ricerca della verità e della giustizia. La memoria di Andrea Purgatori continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e il suo esempio, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo italiano.

