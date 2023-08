29 Agosto 2023

“Reazione a catena” Dai e Dai eliminati (VIDEO)

“Reazione a catena” Dai e Dai eliminati (VIDEO)

da davidemaggio.it

Dopo 28 puntate, di cui 27 da autentici campioni, è giunto il momento per i Dai e Dai di salutare Reazione a Catena. Il team che ha dominato questa edizione del game show condotto da Marco Liorni è stato sconfitto nell’Intesa Vincente dai nuovi sfidanti, I Tarallini. Marco Voir, Simone Costaiola e Simone “Mario” Mariottini hanno dovuto cedere il loro posto per una singola parola di differenza rispetto agli avversari. Nonostante ciò, la squadra uscente ha affrontato la situazione con sorriso e gratitudine, estendendo il loro apprezzamento a coloro che li hanno sostenuti sin dal primo istante.

Attraverso un’immagine condivisa sul loro account Instagram, i Dai e Dai hanno dichiarato:

“Questa è l’ultima immagine di noi tre presenti in studio. Uno scatto rubato appena dopo l’applauso che il pubblico e la troupe di RaC ci ha dedicato per salutarci, dopo 28 puntate insieme a loro.“

Un’addio che riflette la loro esperienza di gioco e il legame con il pubblico, una conclusione fatta di sentimenti e apprezzamento. Nel messaggio di commiato, hanno espresso gratitudine a tutti coloro che li hanno seguiti e supportati nel corso dell’avventura:

“Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato.“

Un saluto carico di emozioni, che riflette anche il legame tra i membri del team:

“Concludiamo questa avventura bellissima come abbiamo sempre fatto: abbracciandoci. Abbracciamo un’amicizia ancora più forte, abbracciamo i pochissimi rimpianti per quello che potevamo fare di diverso, abbracciamo tutta la nostra imperfezione che ci ha portato fino a qua, in questo modo.“

Il messaggio di addio si estende anche al pubblico e a coloro che li hanno sconfitti:

“Speriamo di avervi divertito, di avervi intrattenuto, di avervi fatto arrabbiare, di avervi fatto sentire parte della nostra squadra ogni sera. Auguriamo ogni bene a tutti quelli che hanno avuto un pensiero ed una parola gentile per noi. Noi siamo felici così, abbiamo giocato al nostro gioco preferito più di ogni altra squadra, portandoci a casa anche un montepremi che un mese fa non esisteva. Cosa si può chiedere di più? Adesso è il momento di tifare i prossimi campioni! Viva Reazione a Catena, viva i Dai e Dai.“

Durante il loro percorso nel programma, iniziato il 1° agosto, i Dai e Dai hanno guadagnato 81.411 euro e sono diventati famosi anche per una gaffe linguistica che ha portato alla censura di alcune parole. Alla loro uscita dallo show, Liorni ha dato loro un saluto caloroso e ha lasciato intendere che il loro ritorno in futuro potrebbe essere possibile, magari all’interno di un torneo dei campioni.

UOMINI E DONNE: UN RITORNO CHIACCHIERATO