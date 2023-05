23 Maggio 2023

Ray Stevenson è morto a 58 anni addio all’attore di “Roma” e “Black Sails”

da comingsoon.it

Ray Stevenson, attore irlandese amato dal pubblico per le sue interpretazioni in serie TV e film di successo, è scomparso all’età di 58 anni mentre si trovava in Italia per le riprese del film “Cassino a Ischia”. La notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione, lasciando una sensazione di tristezza per la perdita di uno dei volti più eclettici e affascinanti dell’industria dell’intrattenimento.

Stevenson era conosciuto principalmente per il suo ruolo del centurione Tito Pullo nella serie televisiva “Roma” e del pirata Barbanera in “Black Sails”. La sua presenza sullo schermo e la sua capacità di trasmettere emozioni profonde lo hanno reso un attore molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

Durante la sua carriera, Stevenson ha interpretato una vasta gamma di personaggi, dimostrando la sua versatilità e il suo talento artistico. Oltre ai suoi ruoli iconici, come il guerriero asgardiano Volstagg nella saga di “Thor” e l’antieroe Frank Castle in “Punisher: War Zone”, ha lasciato il segno in molte altre produzioni di successo.

Nel momento della sua prematura scomparsa, Stevenson si trovava sull’isola di Ischia, in Italia, per le riprese del film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. Sabato pomeriggio, ha avvertito un malore che ha richiesto il suo ricovero presso l’ospedale Rizzoli locale. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e domenica è avvenuto il suo decesso, causato da motivi ancora sconosciuti.

Nato negli anni ’60, Stevenson ha iniziato la sua carriera di attore all’inizio degli anni ’90, lavorando instancabilmente fino agli ultimi istanti della sua vita. Ha affrontato ruoli complessi e affascinanti in numerose serie televisive di successo, tra cui “Vikings”, “The Spanish Princess” e “Dexter”. Ha anche recitato in produzioni come “City Central”, “Crossing Lines”, “Saints & Strangers”, “Reef Break” e nella serie tedesca molto apprezzata “Das Boot”.

Oltre al successo televisivo, Stevenson ha lasciato il suo segno anche sul grande schermo. Ha interpretato il governatore Scott Buxton nel blockbuster indiano “RRR” e ha fatto parte di progetti di grande impatto come la trilogia di “Divergent”, “I poliziotti di riserva”, “Codice Genesi”, “I tre moschettieri” (2011) e “King Arthur” (2004). Ha contribuito anche al mondo di “Star Wars” prestando la sua voce al personaggio del comandante Gar Saxon nella serie animata “Star Wars: The Clone Wars”.

Recentemente, Stevenson aveva accettato il ruolo di Baylan Skoll nella serie di prossima uscita di Disney+ e Lucasfilm, “Ahsoka”. Questo nuovo capitolo della saga di “Star Wars” avrebbe dato a Stevenson l’opportunità di immergersi nuovamente in un universo amato dai fan di tutto il mondo.

Oltre a “Ahsoka” e “Cassino a Ischia”, i lavori postumi di Stevenson includeranno il film “1242: Gateway to the West” diretto da Péter Soós. Anche se la sua morte prematura lascia un vuoto nel mondo dell’intrattenimento, il suo talento e le sue interpretazioni indimenticabili continueranno a vivere attraverso il suo lavoro e il ricordo dei fan.

L’attore irlandese Ray Stevenson rimarrà nel cuore del pubblico come uno dei grandi talenti del suo tempo, lasciando un’eredità duratura nell’industria cinematografica e televisiva. La sua presenza magnetica sullo schermo, la sua versatilità e la sua dedizione al mestiere saranno ricordate e celebrate da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

