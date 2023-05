27 Maggio 2023

Rai Cattelan Costamagna e i nomi sul tavolo L’attesa (e i dubbi) di Augias Gramellini e Damilano

La Rai si trova attualmente di fronte a un problema serio riguardante la sua programmazione domenicale su Rai3. Dopo le dimissioni di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Le incertezze in merito stanno preoccupando i nuovi dirigenti della Rai, tra cui l’amministratore delegato Roberto Sergio, che teme ulteriori perdite.

Nonostante il clima teso che si respira ai vertici di Viale Mazzini, Fiorello ha trovato spazio per un commento ironico sull’addio di Annunziata. Durante la trasmissione “Viva Rai2!”, Ha minimizzato la narrazione del cambiamento. Affermando che la situazione non è mai davvero cambiata: “Adesso è TeleMeloni. C’è il governo di destra e quelli di destra mettono quelli di destra. C’è un governo di sinistra e quelli di sinistra mettono i loro di sinistra, è sempre stato così… Ognuno fa il suo orticello”. Fiorello ha anche suggerito ad Annunziata che, se non è d’accordo con il governo attuale, avrebbe dovuto rimanere per lottare dall’interno. Questo commento ha ricevuto il plauso del leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

Annunziata, nel frattempo, ha risposto alle battute di Fiorello durante il Festival dell’Economia di Trento. Affermando che le dimissioni sono una cosa seria e che ci ha pensato a lungo prima di prendere questa decisione. Ha sottolineato che le sue dimissioni sembrano essere state accolte. La notizia delle sue dimissioni è stata riportata due giorni prima al nuovo direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini. Tuttavia, le conseguenze e i vincoli di esclusiva del suo contratto sono ancora oggetto di valutazione da parte dell’ufficio legale della Rai. Poiché le dimissioni sono avvenute un anno prima della scadenza prevista.

Rai3 rimane ora il centro dell’attenzione, con speculazioni su ciò che accadrà con Corrado Augias, Massimo Gramellini e Marco Damilano. Il loro futuro sulla terza rete è incerto. Si parla di un possibile ridimensionamento dei programmi di Augias, mentre il contratto di Gramellini scade a giugno. E non ha ancora avuto modo di valutare le condizioni per un rinnovo. Quello che sembra chiaro è che la volontà è quella di rimanere su Rai3, ma non a tutti i costi. Lucia Annunziata non si è accontentata della semplice conferma del suo programma, e lo stesso vale per Marco Damilano.

Intanto, le speculazioni sulle nuove nomine si stanno diffondendo. Per quanto riguarda la fascia domenicale precedentemente occupata da Fabio Fazio, le ipotesi sono molte. Alessandro Cattelan, oppure il programma “Report” (spostato dal lunedì alla domenica), oppure ancora un programma divulgativo potrebbero prendere il suo posto. Per quanto riguarda la sostituzione di Lucia Annunziata, viene avanzata la candidatura di Monica Maggioni. Che ha già assicurata la conferma del suo programma serale di approfondimento su Rai1, “Sette storie”. Potrebbe formare un duo con Antonio Di Bella, direttore uscente e appena andato in pensione.

Inoltre, alcuni vedono bene Serena Bortone per il pomeriggio domenicale, dopo aver perso il programma pomeridiano su Rai1. E non essere coinvolta in trattative con Discovery. Luisella Costamagna, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, sembra essere interessata a lasciare i ruoli giornalistici per trasferirsi a quelli di intrattenimento. Magari con un programma il sabato pomeriggio su Rai2. Manuela Moreno, partner di Fiorello al mattino, è vista come una candidata valida per molte posizioni.

Intanto, dal Partito Democratico arrivano critiche e si fa riferimento alla necessità di una riforma della Rai. La segretaria Elly Schlein sta puntando a una riforma complessiva dell’ente radiotelevisivo. E sta riproponendo un disegno di legge firmato da Andrea Orlando. La situazione in Rai rimane incerta e si attendono decisioni ufficiali per sciogliere i nodi legati alla programmazione domenicale di Rai3. Fino ad allora, i dubbi e le speculazioni continueranno a circolare. Lasciando aperta la questione dei conduttori e dei programmi che occuperanno quelle fasce orarie cruciali della rete.

