13 Giugno 2023

“Questo mondo non mi renderà cattivo” la recensione della serie tv

Disponibile su Netflix

Regia: Zerocalcare

Voci: Zerocalcare, Valerio Mastandrea, Paolo Vivio, Chiara Gioncardi, Ughetta d’Onorascenzo, Sara Labidi, Silvio Orlando, Graziella Polesinanti

Paese: Italia

Episodi: 6

Durata: 30 min. (a episodio)

Genere: Commedia, drammatico

Voto: OOOO (su 5)

“Questo mondo non mi renderà cattivo” è un’opera che, come suggerisce il titolo stesso, affronta la sfida di rimanere fedeli a se stessi in un contesto contraddittorio. Zerocalcare, con la sua inconfondibile narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena, regala al pubblico un’esperienza irresistibile. La serie animata riesce a intrattenere e a far ridere attraverso i rapidi dialoghi e le sequenze animate, che celano al loro interno perle di comicità. In queste situazioni, l’autore si concede la libertà di una salutare autoironia, come ad esempio quando critica i dialoghi “incomprensibili” di Strappare lungo i bordi.

Ridendo e commuovendoci, ci ritroviamo a identificarci nei ragionamenti e nelle esperienze dei personaggi principali, Zero, Sarah, Secco e gli altri. Il racconto tocca le corde più intime quando affronta le scelte che siamo costretti a fare, anche se vanno contro le nostre convinzioni. Questa serie mi ha fatto riflettere sul rischio che in un Paese come il nostro una storia come “Questo mondo non mi renderà cattivo”, raccontata in modo così franco e onesto, possa suscitare polemiche e controversie. Anche il protagonista, Armadillo, sembra aspettarsi una reazione avversa, forse anche solo con uno sguardo deludente. Ma la realtà è che il solo aspetto che si può contestare a Zerocalcare e a Netflix è il numero di episodi, che, sebbene leggermente più lunghi, sono troppo pochi.

Lasciando da parte questo piccolo appunto, la serie riesce a catturare l’attenzione e a coinvolgere il pubblico fin dal primo momento. La scelta di adattare le graphic novel di Zerocalcare in un formato animato si rivela vincente, poiché riesce a conservare l’anima e il tratto distintivo dell’autore, mentre dà vita ai personaggi in maniera fluida e coinvolgente. Le voci dei doppiatori, inoltre, conferiscono una personalità unica a ciascun personaggio, rendendo l’esperienza di visione ancora più appagante.

La trama si sviluppa in modo coerente e accattivante, mantenendo viva l’attenzione dello spettatore. Ogni episodio porta avanti la storia in modo naturale, aprendo nuove prospettive e presentando situazioni che rendono la narrazione sempre interessante. La serie affronta tematiche profonde e complesse, come l’identità, le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza, riuscendo a farlo in modo delicato ma incisivo. La scrittura di Zerocalcare trasmette un senso di autenticità e un’empatia che permettono allo spettatore di entrare in sintonia con i personaggi e le loro vicissitudini.

Dal punto di vista visivo, “Questo mondo non mi renderà cattivo” si distingue per uno stile di animazione particolare, fedele al tratto originale di Zerocalcare. I dettagli delle ambientazioni e dei personaggi sono curati con attenzione, dando vita a un mondo ricco di sfumature e personalità. La scelta di alcuni inserti animati, che interrompono la narrazione principale per raccontare brevi storie o approfondire alcuni aspetti, aggiunge ulteriore profondità e spessore all’opera nel suo complesso.

In conclusione, “Questo mondo non mi renderà cattivo” è una serie che riesce a intrattenere, far ridere e far riflettere allo stesso tempo. Grazie alla narrazione coinvolgente di Zerocalcare, alla qualità dell’adattamento animato e alla profondità dei temi trattati, la serie si distingue come un’opera di grande valore. Nonostante la piccola pecca rappresentata dal numero limitato di episodi, consiglio vivamente di immergersi in questo mondo e di lasciarsi trasportare dalle emozioni che ne scaturiscono.

