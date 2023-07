21 Luglio 2023

Pugno duro della Rai nei confronti di Domenico Iannacone conduttore di “Che Ci Faccio Qui” su Rai 3

Pugno duro della Rai nei confronti di Domenico Iannacone conduttore di “Che Ci Faccio Qui” su Rai 3

da raiplay.it

La Rai non ha risparmiato le maniere forti nel rispondere alle dichiarazioni di Domenico Iannacone, volto noto del programma “Che Ci Faccio Qui”. Il quale ha espresso il suo malcontento riguardo all’esclusione del suo show dai palinsesti autunnali della prossima stagione. Il giornalista e conduttore si è lasciato andare a parole piuttosto forti su Facebook. Criticando l’azienda per ciò che percepisce come una mancanza di apprezzamento per la qualità dei contenuti da lui proposti.

In un post che ha destato molte attenzioni, Iannacone ha accusato la Rai di non premiare la qualità, facendo riferimento a un rapporto Qualitel. Che dimostrerebbe come il suo programma sia uno dei più amati e apprezzati dal pubblico. Secondo lui, sembrerebbe che l’azienda adotti un approccio contrario alla logica. Poiché più un programma è considerato meritevole, più viene maltrattato o addirittura cancellato. Ha concluso il post con una fredda metafora sulle scelte di programmazione della Rai.

La reazione dell’azienda non si è fatta attendere, e la replica è stata altrettanto decisa. In un comunicato ufficiale, la Rai ha smentito categoricamente l’accusa di cancellazione del programma. Sottolineando che il programma era stato incluso nel palinsesto di Rai 3 per quattro serate a partire dal 9 settembre. Tuttavia, il cambio di società produttrice ha creato dei problemi nella certificazione dei diritti del format. Impedendo la programmazione del programma a settembre come inizialmente previsto.

L’azienda ha riconosciuto il proprio interesse editoriale per il programma e ha affermato di aver incontrato l’agente di Domenico Iannacone e lo stesso conduttore per ribadire tale interesse. E offrire una disponibilità di palinsesto per la prima parte del 2024, in attesa di riscontri. La Rai ha anche aggiunto che Iannacone ha confermato di non essere in grado, dal punto di vista produttivo, di realizzare il programma per settembre 2023.

Questa situazione ha creato una sorta di scontro tra il giornalista e l’azienda radiotelevisiva nazionale. Mettendo in luce le complessità e le dinamiche che possono sorgere nel mondo dell’editoria televisiva. La questione riguardo la qualità dei contenuti televisivi e le scelte editoriali è un argomento sensibile che spesso coinvolge direttamente il pubblico. Il quale ha sempre il desiderio di vedere i propri programmi preferiti e di elevata qualità sulle reti nazionali.

Ora spetta a Iannacone e alla Rai trovare un punto di incontro per risolvere la questione e, possibilmente, portare avanti il programma “Che Ci Faccio Qui” in futuro. Nel frattempo, la vicenda lascia riflettere su come l’editoria televisiva sia un mondo competitivo. In cui la lotta per la qualità e il gradimento del pubblico possono essere fonte di contrasti e di tensioni tra i protagonisti del piccolo schermo.

LA RAI SI TIENE LE PAGINE SOCIAL DI “CHE TEMPO CHE FA” E FABIO FAZIO E FILIPPA LAGERBACK SI LAMENTANO “DECISIONE SENZA SENSO”