7 Settembre 2023

Vuoi guardare il video di “Preghiera per Willy Monteiro”?

“Preghiera per Willy Monteiro” (VIDEO)

da raiplay.it

La notte tra il 6 e il 7 settembre 2020, la tranquilla piazza di Colleferro, situata tra Roma e Frosinone, divenne il palcoscenico di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. In questa preghiera per Willy Monteiro Duarte, un giovane di soli 21 anni di origini capoverdiane, esploreremo le complesse radici culturali e sociali della violenza, mentre ci immergeremo nei luoghi che hanno assistito a questo tragico evento e incontreremo le persone coinvolte: i familiari e gli amici della vittima, così come quelli degli assassini.

La Vita di Willy Monteiro

La storia di Willy Monteiro Duarte è una testimonianza di resilienza e speranza. Giovane di talento, si svegliava ogni mattina per andare a lavorare con dedizione e passione. Il suo futuro sembrava promettente, e la sua energia positiva era un faro per chiunque lo conoscesse. Ma la sua vita fu interrotta in modo tragico quella notte fatale.

L’Evento Che Ha Sconvolto Colleferro

La notte del 6 settembre 2020, Willy uscì di casa come sempre, ignaro del destino che lo attendeva. Era una notte come tante altre nella tranquilla piazza di Colleferro, fino a quando la violenza scoppiò, strappando via la vita di Willy e gettando la comunità nella disperazione.

Le Origini Culturali e Sociali della Violenza

Per comprendere appieno questa tragedia, è fondamentale esplorare le radici culturali e sociali della violenza che ha portato a questo evento devastante. Mentre Willy era un giovane uomo che cercava di costruirsi un futuro migliore, la sua morte solleva interrogativi sulla società in cui viveva.

La Narrazione Documentaristica

Per raccontare questa storia, il regista, giornalista e scrittore Aurelio Picca ha deciso di utilizzare il potere del documentario. Il suo lavoro, trasmesso su Rai 3 e disponibile su RaiPlay, getta una luce acuta sulla tragedia di Willy Monteiro Duarte. Picca ha fatto un lavoro straordinario nel far emergere le emozioni e le storie delle persone coinvolte, offrendo una prospettiva unica su questo drammatico evento.

L’Indagine Passo Dopo Passo

Nel documentario di Aurelio Picca, possiamo seguire lo svolgimento dei fatti ora per ora, dalla mattina in cui Willy uscì di casa per andare a lavorare fino agli eventi drammatici che si sono verificati in quella fatale notte. Questa narrazione dettagliata ci permette di comprendere meglio i motivi e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La Preghiera per Willy

Mentre riflettiamo sulla vita di Willy Monteiro Duarte e sulla tragedia che ha colpito Colleferro, ci uniamo in una preghiera per lui. Una preghiera che chiede giustizia e speranza per tutte le vittime di violenza e che cerca di capire come possiamo impedire che tragedie come queste si ripetano nel futuro.

In conclusione, la morte di Willy Monteiro Duarte è stata una ferita profonda per la comunità di Colleferro e per l’intera Italia. Attraverso il documentario di Aurelio Picca su Rai 3 e RaiPlay, possiamo dare voce a questa tragedia e sperare che la sua memoria possa servire da monito per costruire un futuro migliore, libero dalla violenza.

“PREGHIERA PER WILLY MONTEIRO” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO