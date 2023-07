27 Luglio 2023

Ponte sullo Stretto Salvini e don Ciotti si scontrano sulla questione mafie

da ilfattoquotidiano.it

Una polemica ha scosso l’Italia riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto e la possibilità che gli appalti milionari possano attirare gli appetiti delle mafie. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha rifiutato l’idea di un legame tra il progetto e le cosche mafiose. E ha attaccato don Luigi Ciotti, il fondatore e presidente di Libera, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione. L’attacco di Salvini ha suscitato indignazione e solidarietà nei confronti di don Ciotti, con molti esponenti politici e associazioni che lo difendono.

Don Luigi Ciotti ha espresso la sua preoccupazione riguardo al rischio che il Ponte sullo Stretto possa unire non solo due coste, ma anche due cosche mafiose. Ha sottolineato che questo è un concetto ripetuto da molti esperti. E ha sollevato l’allarme riguardo al possibile coinvolgimento delle mafie negli appalti milionari del progetto. Tuttavia, il ministro Salvini ha respinto fermamente l’idea di un legame tra il progetto e le cosche mafiose. Definendo le parole di don Ciotti “ignoranti” e “superficiali”.

Dopo l’attacco di Salvini, don Luigi Ciotti ha ricevuto il sostegno di diverse figure politiche, tra cui il Pd, M5s e Verdi-Sinistra. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha criticato aspramente l’attacco di Salvini a uno degli esponenti più importanti della lotta alle mafie. Definendo la sua affermazione come un segno di mancanza di rispetto verso milioni di cittadini calabresi e siciliani. Anche alcune delle principali associazioni, tra cui Anpi, Arci, Acli, Greenpeace, Legambiente e Wwf, hanno espresso solidarietà a don Ciotti. E hanno lodato il suo impegno nella lotta contro le mafie e per la promozione della legalità.

La polemica riguardo al Ponte sullo Stretto ha portato alla luce un dibattito più ampio sulla situazione delle mafie in Italia e sulla lotta per la legalità. Mentre don Ciotti continua a mettere in guardia contro la possibilità che le mafie possano sfruttare gli appalti del progetto, Salvini sostiene che il Ponte rappresenta la più grande operazione antimafia dal Dopoguerra a oggi. Le opinioni divergenti hanno acceso un acceso dibattito sia nella sfera politica che tra la società civile.

La polemica tra Salvini e Ciotti riguardo al Ponte sullo Stretto ha messo in evidenza le divisioni e le opinioni contrastanti riguardo alla questione delle mafie in Italia. Mentre don Luigi Ciotti continua a sottolineare i rischi connessi agli appalti milionari, Salvini respinge tali affermazioni e sostiene la validità del progetto. La solidarietà ricevuta da don Ciotti dimostra che il suo impegno nella lotta alle mafie è ampiamente riconosciuto e apprezzato. La polemica continua a suscitare dibattiti e discussioni nel paese, alimentando il dibattito sulla legalità e la lotta contro le organizzazioni criminali.

