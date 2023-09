4 Settembre 2023

Pier Luigi Bersani durissimo su Roberto Vannacci “E’ possibile dare del coglione a un generale?”

da ilpost.it

Introduzione: Nel corso di un intervento alla Festa dell’Unità di Ravenna, Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, ha sollevato una domanda provocatoria: “È possibile dare anche del coglione a un generale?” Questa affermazione audace è emersa durante una conversazione con la giornalista Francesca Schianchi. In cui Bersani ha toccato vari argomenti, dall’alluvione in Romagna alla politica italiana.

Il Contesto: Durante la sua conversazione, Bersani ha affrontato il tema dell’inclusione di un “centro liberal-democratico” nel campo progressista italiano. In opposizione a una destra che, secondo lui, sta accettando idee retrograde radicate nel tessuto del paese.

La Critica a “Il mondo al contrario”: Bersani ha preso spunto dal controverso libro “Il mondo al contrario” scritto dal generale dell’Esercito Roberto Vannacci. Quest’opera è stata al centro delle polemiche a causa dei suoi contenuti razzisti e omofobi. “Io ho letto solo i sommari di questo libro”, ha dichiarato Bersani. Ma ha espresso forti critiche nei confronti delle idee presentate da Vannacci.

L’Interrogativo di Bersani: Con tono provocatorio, Bersani ha sollevato la domanda: “Se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare anche del coglione a un generale?”. Questa affermazione ha ricevuto un caloroso applauso da parte del pubblico presente.

La Reazione a “Il mondo al contrario”: Dopo che il giornalista Matteo Pucciarelli di Repubblica aveva portato all’attenzione dell’opinione pubblica i contenuti del libro di Vannacci, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva definito le opinioni del generale come “farneticazioni personali”. L’Esercito aveva preso le distanze dal generale. Annunciando procedimenti disciplinari e destituendo Vannacci dal suo incarico di comandante dell’Istituto geografico militare.

L’Impatto del Libro di Vannacci: Secondo i dati di GfK, il libro “Il mondo al contrario” avrebbe venduto 93.700 copie nel periodo dal 10 agosto alla settimana scorsa. Il libro contiene frasi shock come “Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!”.

Conclusione: Le parole provocatorie di Pier Luigi Bersani hanno acceso un dibattito sulla libertà di espressione. E sulla necessità di respingere discorsi razzisti e omofobi nella società e nelle istituzioni. La reazione al libro di Vannacci dimostra che in Italia c’è una crescente sensibilità alle questioni legate all’uguaglianza e alla tolleranza. Ma resta aperta la discussione su come affrontare le sfide legate alla diversità e all’inclusione.

