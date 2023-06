17 Giugno 2023

“Pesci piccoli” la recensione della serie tv dei “The Jackal”

“Pesci piccoli” la recensione della serie tv dei “The Jackal”

Disponibile su: Amazon Prime Video

Regia: Francesco Ebbasta

Cast: Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello, Martina Tinnirello, Giovanni Anzaldo, Gianni Spezzano, Veronica Mazza

Paese: Italia

Genere: Commedia, sentimentale

Episodi: 6

Durata: 26-29 min. (a episodio)

Voto: OOO 1/2 (su 5)

“Pesci Piccoli” è una serie TV che offre una prospettiva affascinante sulla vita quotidiana di un’agenzia di comunicazione sociale in una zona remota. I protagonisti, interpretati dai talentuosi The Jackal, portano gli spettatori in un mondo digitale caratterizzato da marchi regionali poco noti e aspiranti influencer. La trama ruota attorno a Ciro, Fabio, Fru e Aurora, che interpretano i loro ruoli sia come colleghi che come amici, in un ambiente ricco di gesti di amicizia, attrazioni interne e rituali di gruppo.

L’arrivo di Greta, interpretata brillantemente da Martina Tinnirello, un nuovo capo trasferito dalla sede centrale milanese dopo un incidente, sconvolge l’equilibrio all’interno dell’ufficio. Determinata a dimostrare il proprio valore, Greta porta con sé una ventata di novità e di freschezza. Tuttavia, grazie all’aiuto degli altri membri del team, scopre che una vita ordinaria, lontana dal glamour dei milioni di follower, può nascondere qualcosa di prezioso, soprattutto se si è circondati dagli amici giusti.

“Pesci Piccoli” offre una narrazione accattivante che si sviluppa attraverso una combinazione di commedia, momenti di tenerezza e un’analisi sottile dei legami umani. La serie riesce a catturare l’attenzione degli spettatori grazie a personaggi ben sviluppati e ad una trama equilibrata. I The Jackal dimostrano ancora una volta la loro abilità nel creare situazioni comiche e nel regalare momenti di puro divertimento.

Ciò che rende “Pesci Piccoli” ancora più interessante è la sua capacità di mostrare il lato umano dietro i numeri dei social media. La serie esplora il valore delle relazioni personali, dell’amicizia e dell’apprezzamento per la vita quotidiana. Ogni personaggio ha la propria storia e, attraverso le loro esperienze, siamo spinti a riflettere sulla nostra connessione con il mondo digitale e sul significato reale della felicità.

La serie è supportata da un cast eccezionale che offre performance convincenti e sincronizzate. I The Jackal portano sullo schermo un mix unico di comicità e profondità emotiva, mentre Martina Tinnirello si distingue per la sua interpretazione vibrante del personaggio di Greta.

“Pesci piccoli” la recensione della serie tv dei “The Jackal”

“Pesci Piccoli” è un piccolo tesoro nascosto nella vasta offerta delle serie TV contemporanee. Se sei alla ricerca di una commedia intelligente e toccante, che esplora temi attuali come l’amicizia, l’autenticità e la ricerca del significato, questa serie è sicuramente da non perdere. Preparati a ridere, riflettere e innamorarti dei personaggi di “Pesci Piccoli”.

“QUESTO MONDO NON MI RENDERA’ CATTIVO” LA RECENSIONE DELLA SERIE TV