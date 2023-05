“Passeggiate con i cani” di Gianfranco Calligarich leggi la recensione

23 Maggio 2023

Titolo: Passeggiate con i cani

Autore: Gianfranco Calligarich

Genere: narrativa

Editore: Bompiani

Pagine: 128

Prezzo: Euro 15

Ebook: Euro 9,99



Trama: Un pezzo di pane bianco senza sale. È il dono che un vecchio scrittore offre ai suoi cani in una sorta di comunione dopo che una disputa a cena ha contrapposto gli amanti dei cani agli amanti dei gatti. Come succede per tante cose, il mondo su questo è diviso in due. Ma lui è dalla parte dei cani. Avviandosi lentamente con i suoi fedeli amici lungo l’antica e bellissima strada in cui ha la fortuna di abitare, il vecchio scrittore ricorda il suo arrivo a Roma negli anni sessanta da speranzoso giornalista.





“Un’intrigante ode alla vita e all’amore canino”



In “Passeggiate con i cani” di Gianfranco Calligarich, ci troviamo di fronte a un’opera letteraria che cattura l’anima e il cuore del lettore, immergendosi in un mondo affascinante e surreale. Questo romanzo, dal sapore nostalgico, rappresenta un dono speciale che l’autore offre ai suoi amati cani, come un gesto di comunione tra uomo e animale.







La trama si sviluppa attraverso le passeggiate del vecchio scrittore lungo un’antica e meravigliosa strada, dove si svelano le memorie di un passato ricco di esperienze e di incontri straordinari. Calligarich ricorda il suo arrivo a Roma negli anni ’60, con la speranza di intraprendere la carriera di giornalista, e le strane occupazioni che ha svolto per sopravvivere e mantenere la ragazza che amava.







Attraverso il racconto del protagonista, entriamo nel mondo eccentrico del cinema e nella vivace bohème colorata e fumosa che lo circonda. I caffè di piazza del Popolo diventano testimoni delle sue avventure, mentre una vacanza in Sicilia, un poeta tradito e una grande scrittrice madrina del suo primo romanzo si intrecciano nella trama, arricchendola di sfumature emozionanti.







La scrittura di Calligarich si distingue per la sua delicatezza e l’abilità nel creare immagini vivide che rapiscono il lettore. Con una prosa elegante e coinvolgente, l’autore dipinge Roma come una città bella come una canzone, trasportandoci in un viaggio sensoriale attraverso le sue strade e i suoi luoghi più suggestivi.







“Passeggiate con i cani” è un’ode alla vita, all’amore per i cani e alle esperienze che plasmano il nostro percorso. Il libro affronta anche il dibattito eterno tra amanti dei cani e amanti dei gatti, offrendo un punto di vista schietto e appassionato: Calligarich si schiera dalla parte dei cani, trovando in essi una compagnia fedele e un’inestimabile fonte di ispirazione.







In sintesi, “Passeggiate con i cani” è un pezzo di pane bianco senza sale che, paradossalmente, rivela tutto il sapore della vita. Gianfranco Calligarich ci regala un’opera ricca di emozioni, che ci invita a riflettere sulle nostre esperienze e a scoprire il valore delle piccole gioie quotidiane. Un libro da leggere, gustare e conservare nel cuore.



Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)







