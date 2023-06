8 Giugno 2023

Paolo Fox oroscopo 9 giugno 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 9 giugno 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Chi avesse smarrito in maniera più o meno consapevole la strada dei sentimenti potrà ripercorrerla con successo. Ovviamente con un cielo così importante saranno ancora più favoriti coloro che, avendo una storia da tempo, vogliono legalizzarla, renderla pubblica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ci sono giornate in cui bisogna fare il punto della situazione e di recente qualcosa sul lavoro ti ha spiazzato, forse hai accumulato troppa stanchezza. Giove nel segno porta una crescita, comunque importanti responsabilità. Il successo arriva grazie alla propria preparazione, e a volte anche alla capacità di riuscire ad essere un po’ furbi, mediatori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è una visione del futuro interessante ma frenata da situazioni che non riesci a mettere a fuoco, non per colpa tua, ma per risposte che non sono arrivate, incarichi che sono in divenire. Ad esempio nell’ambito del lavoro esistono alcuni ritardi, Saturno dissonante rappresenta la necessità di rivedere accordi. Stai aspettando che finalmente arrivi il tuo turno.

Paolo Fox oroscopo 9 giugno 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se in questi giorni volete confermare un amore e capire quanto siete forti, basterà semplicemente fare un’analisi della situazione attuale, confrontarla con quella di qualche mese fa e rendersi conto che si è già fuori da un tunnel. Potrebbe essere senza uscita solo ed esclusivamente per chi non è stato bene fisicamente negli ultimi giorni, ha avuto un problema personale, uno stop, e deve recuperare forza ed energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il 2023, come ho scritto anche nel mio libro, nella prima parte porta difficoltà e nella seconda miglioramenti. Quindi non posso escludere che se ci sono stati rallentamenti si possa recuperare gradualmente. Sono cambiate molte cose in positivo, e alla fine ci saranno riscontri validi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ecco una giornata sottotono non per colpa tua, hai a che fare con le persone che non ti danno retta, o magari c’è meno concentrazione per quanto riguarda il lavoro che darà da fare fino a tardi. A volte sono le singole situazioni che contano e i rapporti con gli altri, con i professionisti, con i colleghi e con i capi.

Paolo Fox oroscopo 9 giugno 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Queste giornate sono più faticose e oggi bisogna mettere tutto sotto osservazione, in particolare i rapporti di lavoro. Non escludo che le relazioni private o amorose risentano di qualche fastidio, un po’ di chiarezza sarebbe utile! Diciamo che questo inizio di giugno può portare un piccolo fastidio che andrà superato come facendosi scivolare le cose addosso. Tu sai che l’arma migliore per sconfiggere i nemici è la noncuranza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Si recupera, avevo detto che questo giugno sarebbe stato un mese importante e sono convinto che alcuni progetti e programmi siano già nati dalla metà di maggio. Certo bisogna superare un passato difficile, non tutti sono al momento in pienissima forma, spero quantomeno abbiano superato la fase di maggiore tensione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La luna tocca il tuo segno zodiacale, quindi le intuizioni sono molte. E per te è importante vivere una sorta di realtà alternativa a quella di tutti i giorni. Intendo dire che molte persone scorpione quando non stanno bene si rifugiano in un mondo ideale, oppure spingono amicizie con persone anche piuttosto stravaganti, originali.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non stai mai fermo! Spero che tu non abbia a che fare con un lavoro sedentario, dietro ad una scrivania. Altrimenti soprattutto in questi giorni potresti scalpitare parecchio. Ci si potrebbe liberare di qualche ansia di troppo organizzando un viaggio, facendo qualcosa di divertente in vista dei prossimi giorni

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Queste stelle sono favorevoli, abbiamo la luna attiva, Giove e Saturno efficaci, difficile in questo periodo sbagliare e se non accade nulla vuol dire che le situazioni più importanti sono state impostate e va bene così. Bisogna spendere qualcosa di più per la casa, e anche se c’è stato un blocco generale alla fine arriveranno i giusti aiuti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): C’è un moto di ribellione in questo momento che coinvolge tutta la tua vita, così potresti non essere d’accordo con alcune persone, soci sulla prosecuzione di un lavoro, oppure vuoi dare il tuo tocco di originalità ad un progetto o programma che per il momento è invariabile. Quello che chiedo è di stare attenti in amore, relazioni trasgressive nate per gioco o instabili in partenza conosceranno un dentro o fuori definitivo dalla prossima settimana. Tempo di verifiche anche in amore!

