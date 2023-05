26 Maggio 2023

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Devi fare tante cose in poco tempo e questo naturalmente produce un certo stress, quindi ti invito a riflettere bene su come impostare la settimana che avrà un picco massimo nel weekend, mentre ad esempio già domani potrebbe procurare qualche disagio di troppo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È un momento importante ma stai per vivere una settimana faticosa, potrebbero esserci risultati inferiori rispetto al previsto. Questo non blocca la tua corsa che è sempre bene avviata da Saturno favorevole, ma ci saranno giornate piuttosto nervose. Cosa fare in questi casi? La prima cosa che bisognerebbe cercare di evitare è una disputa, o una competizione faticosa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vero, questo è un periodo impegnativo perché Saturno è dissonante, ma questa è una settimana che potrebbe portare delle soluzioni, anche perché abbiamo pianeti favorevoli. Ad esempio la giornata di giovedì potrebbe essere interessante nei rapporti interpersonali.

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Venere nel segno, Giove non è più contrario. Ecco perché ritengo che questo sia un periodo importante non solo per dimenticare qualche triste trascorso ma anche per impostare bene il futuro. Non dare retta alle voci di corridoio o a coloro che sono un po’ invidiosi della tua posizione, vorrebbero vederti messo in un angolo ma non ci riusciranno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il transito più bello in arrivo è quello di Venere che, da giugno, occupando il segno per molti mesi, darà spazio non solo a nuove emozioni d’amore ma anche a passioni di lavoro o personali. In attesa di queste novità, però, bisogna fare i conti con giornate un po’ pesanti. L’ultima settimana è stata faticosa e chi è rimasto impegnato troppo dal lavoro o ha dovuto risolvere una questione familiare è ancora preoccupato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Saturno in opposizione porta una situazione di disagio o magari la necessità di cambiare un incarico o un ruolo. Ed è come se in questo periodo ci fosse una sorta di dubbio inerente il tuo futuro, esitazioni che saranno dissipate almeno parzialmente e nel tempo poiché Giove resta in aspetto buono.

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La prima cosa che bisogna fare è recuperare tono fisico. Mi risulta che alcuni Bilancia dall’estate dell’anno scorso e più recentemente dagli inizi di questo 2023 non siano stati bene. E quando non si sta in perfetta forma si vede tutto un po’ confuso, non si riesce ad avere quella capacità di azione che invece è una costante quando si può contare sulle migliori condizioni fisiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Si dovrebbe fare un passo in avanti per cercare di risolvere un piccolo problema personale. Sappiamo che questa situazione astrologica è un po’ strana per il danaro, in particolare se ti appresti a firmare un nuovo accordo o un contratto o, se hai a che fare con persone nuove rispetto al passato, potresti chiedere conferme.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non è una settimana divertente e non si muove nulla. Un problema visto che al Sagittario piace vivere giorno dopo giorno emozioni nuove, sperimentare sempre nuove idee o situazioni. Se c’è un rinnovo di contratto o un accordo da chiudere è probabile che slitti nel tempo, se invece è già stato firmato un accordo resta un dubbio da chiarire, molti si chiederanno se hanno a che fare con persone affidabili. Questo lo si scoprirà solo nel tempo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei in questo momento tra i più forti dello zodiaco. La situazione migliore per te sarebbe quella di vedere riconosciuti i tuoi meriti, penso che tanti ultimamente abbiano ricevuto una conferma per una mansione o per un ruolo anche in vista dell’estate. Abbiamo adesso ancora tempo per risvegliare l’amore! I sentimenti nel mese di maggio sono rimasti parcheggiati in un angolo, ma questo non significa che la passione sia assente, è probabile che tu abbia avuto altri problemi da risolvere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono stelle un po’ faticose, sarà capitato già a metà della scorsa settimana di vivere un momento di tensione, o di non sentirti perfettamente in forma. Dal punto di vista amoroso ti trovo tranquillo, forse anche troppo, e devo essere sincero, il mese di giugno per i sentimenti sarà confuso. Quindi le coppie di lunga data potrebbero sentire meno afflato, e saranno in particolare i rapporti che hanno già vissuto problematiche negli ultimi mesi ad avere la peggio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È un periodo in cui puoi guardare il passato senza rimpiangerlo, osservare il futuro sperando in qualcosa di nuovo. Nonostante qualche giornata di questa settimana resti sotto pressione, è in corso un periodo di rinnovamento che porterà lontano.

