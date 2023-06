6 Giugno 2023

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli matrimonio finito ma l’unione tra i due resta salda

da tgcom24.mediaset.it

La coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha recentemente annunciato la fine del loro matrimonio, ma hanno sottolineato che l’amore e il legame tra di loro rimangono intatti. In un’intervista esclusiva rilasciata a “Vanity Fair”, hanno condiviso i dettagli di questa nuova fase della loro relazione. In cui l’affetto, la complicità e il rispetto continueranno a svolgere un ruolo centrale.

Nonostante la notizia della separazione abbia sorpreso molti, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno affermato che il loro legame è ancora forte. Anche se il tipo di amore che li ha inizialmente uniti è cambiato nel corso del tempo. In questa nuova fase, si concentreranno sulla loro famiglia e continueranno a sostenersi reciprocamente. Nonostante la fine del matrimonio, il loro impegno come genitori rimarrà invariato. E continueranno a trascorrere le vacanze insieme, mantenendo un’armonia familiare.

Durante l’intervista, Sonia ha spiegato che la sua prospettiva sulla relazione di coppia è cambiata dopo la morte di suo padre. Quando ha iniziato a vedere Paolo come un amico e un confidente. Paolo, dal suo canto, ha accettato la nuova situazione e ha compreso che le persone possono cambiare nel tempo. Nonostante la tristezza iniziale, entrambi hanno affrontato la situazione con maturità e rispetto reciproco.

Nonostante la separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno sottolineato che il loro rapporto non terminerà qui. Continueranno a collaborare, persino nel lavoro, poiché credono che sia possibile mantenere un rapporto positivo nonostante i cambiamenti personali. Tuttavia, lasciano aperte diverse possibilità per il futuro, senza escludere un ritorno alla vita di coppia. Sonia ha citato una canzone di Califano, affermando che non esclude un eventuale ritorno. Mentre Paolo ha incoraggiato Sonia a bussare alla sua porta, anche nel caso in cui trovasse qualcun altro.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma il loro amore e la loro unione rimangono saldi. Mentre navigano attraverso questa nuova fase della loro relazione, concentreranno la loro attenzione sulla famiglia e sui figli. Nonostante la separazione, continueranno a sostenersi a vicenda e a lavorare insieme, mantenendo la possibilità di un futuro riavvicinamento. La loro storia è un esempio di maturità e rispetto reciproco. Dimostrando che l’amore può trasformarsi senza necessariamente svanire completamente.

