5 Luglio 2023

Palinsesti Rete 4 2023/2024 arrivano Bianca Berlinguer (“condurrà due programmi”) e Augusto Minzolini a “Controcorrente”

da davidemaggio.it

La stagione televisiva 2023/2024 di Rete 4 si caratterizza per una combinazione di conferme e una nuova entrata di grande rilievo. L’emittente, focalizzata sull’informazione, ha trovato un’identità ben definita. Il punto centrale della stagione sarà l’arrivo di Bianca Berlinguer, un volto noto del giornalismo italiano, che condurrà due programmi di punta. Scopriamo cosa ci riserva Rete 4 per il prossimo anno.

Bianca Berlinguer rappresenta la novità più significativa per Rete 4 nella stagione 2023/2024. La giornalista porterà equilibrio all’emittente e si occuperà dell’informazione, rispondendo all’obiettivo di ampliare il peso della rete. Piersilvio Berlusconi ha accolto con entusiasmo questa nuova collaborazione, affermando di aver instaurato un rapporto di fiducia con Berlinguer. Il CEO di Mediaset ritiene che l’arrivo di Berlinguer sia un’operazione importante per raggiungere un pubblico più vasto e trasversale.

Oltre all’arrivo di Bianca Berlinguer, Rete 4 conferma la presenza di altri programmi e volti noti che hanno già consolidato il loro successo. Nicola Porro, ad esempio, continuerà a condurre “Quarta Repubblica” ogni lunedì sera. Paolo Del Debbio sarà al timone di “Dritto e Rovescio” il giovedì, mentre Gianluigi Nuzzi presenterà “Quarto Grado” il venerdì e raddoppierà con il nuovo programma “Verità Nascoste”. Giuseppe Brindisi sarà il volto di “Zona Bianca” la domenica. Inoltre, Mario Giordano si sposterà al mercoledì con “Fuori dal Coro”, lasciando il posto a Berlinguer.

Oltre a Bianca Berlinguer, un’altra new entry di spicco in Rete 4 sarà il giornalista Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1 e senatore di Forza Italia. Minzolini prenderà il posto di Veronica Gentili e condurrà il programma “Controcorrente” nell’access prime time del sabato e della domenica. Queste nuove collaborazioni contribuiranno a rafforzare l’offerta di informazione di Rete 4.

