5 Luglio 2023

Palinsesti Canale 5 2023/2024 Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso Gerry Scotti re della prima serata “Temptation Island” anche d’inverno

da davidemaggio.it

Canale 5 si prepara ad accogliere la stagione televisiva 2023/2024 con una line up ricca di novità e raddoppi di programmi di successo. Durante la presentazione tenutasi a Cologno Monzese, Piersilvio Berlusconi insieme all’alta dirigenza Mediaset ha svelato le sorprese che i telespettatori troveranno nel palinsesto di Canale 5. Tra grandi ritorni e programmi di punta, ecco cosa ci aspetta.

Una delle novità più attese è l’arrivo di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”, occupando il posto precedentemente ricoperto da Barbara D’Urso. Il contenitore lascia Cologno Monzese per fare spazio alla nuova padrona di casa negli studi Mediaset della Capitale. Programmi come “Striscia la Notizia”, che festeggia i 35 anni di trasmissione, e il resto della programmazione feriale e diurna (come “Mattino Cinque”, “Forum”, “Uomini e Donne”, le soap opera e i reality) confermano la loro presenza. Inoltre, il preserale sarà caratterizzato dal ritorno de “La Ruota di Fortuna” con Gerry Scotti alla conduzione. Il quiz, che in passato è andato in onda su Canale 5, sarà affidato nuovamente al celebre conduttore dopo 27 anni.

Gerry Scotti sarà una figura di spicco anche nella prima serata di Canale 5. Oltre a condurre lo show “Io Canto Generation” (il ritorno del celebre programma musicale “Io Canto” con una nuova veste), sarà al timone di nuovi speciali di “Caduta Libera” e della nuova edizione de “Lo Show dei Record”. Inoltre, farà parte della giuria di “Tu si que vales”, programma che completa il tris di Maria De Filippi nel sabato sera di Canale 5, insieme a “C’è Posta Per Te” e “Amici”. Una novità prodotta da Fascino sarà la messa in onda di “Temptation Island” a gennaio, con la prima edizione invernale del popolare reality show.

Uno dei punti forti dei nuovi palinsesti di Canale 5 sono i raddoppi. Programmi come “Ciao Darwin” e “Zelig” saranno spalmati tra autunno e primavera, offrendo agli spettatori una presenza costante durante l’anno. Il celebre reality show “Grande Fratello” parte in autunno e, questa volta, perde il titolo “Vip”, diventando “Il Grande Fratello”. L’edizione promette di tornare alle storie dei concorrenti, come affermato da Marco Paolini, direttore Generale Palinsesti di Mediaset. La conferma de “L’Isola dei Famosi” è arrivata, sebbene Piersilvio Berlusconi ammetta che potrebbe saltare un turno. Ilary Blasi, conduttrice del programma, resta al centro delle voci di un’eventuale uscita da Mediaset, ma per ora non ci sono conferme.

Canale 5 offrirà anche spazio a serate corte che illumineranno il palinsesto, come “Michelle Impossibile”, “Felicissima Sera” e serate musicali con artisti come Elisa, Max Pezzali, Orietta Berti e il “Più Grande Karaoke d’Italia” dall’Arena di Verona. Inoltre, sarà trasmesso lo spettacolo “Amore+Iva” di Checco Zalone. Una delle punte di diamante dell’offerta musicale sarà “Il Volo”, che raddoppia con lo show “Tutti per Uno” e ha già prenotato una presenza durante le festività del 2024. Naturalmente, non mancheranno gli appuntamenti calcistici con la Champions League, la Coppa Italia e la nuova Supercoppa italiana.

