Oroscopo Branko 6 giugno 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre.

Toro (21 aprile – 20 maggio): l periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso.

Oroscopo Branko 6 giugno 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai le idee abbastanza chiare su quello che vorresti fare. Hai anche la sensazione che una deviazione dai tuoi obiettivi potrebbe intaccare il tuo morale. E non c’è niente di più vero. La tua visione della realtà in questo momento è forse un po’ stravolta, non prenderla troppo a cuore se la giornata non si svolge esattamente secondo i piani, l’equilibrio tornerà domani.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi.

Oroscopo Branko 6 giugno 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): godrai di una grande influenza sulla tua cerchia, ma dovrai giocare bene le tue carte senza che alcune persone si sentano manipolate. Sei affascinato da quanto hai appena scoperto, che accade dietro le quinte, a riparo da sguardi indiscreti. Non essere precipitoso e non farne parola con le persone sbagliate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vorresti dare l’impressione di avere tutto sotto controllo e di essere pronto a gestire qualsiasi cosa. Non essere troppo arrogante, un’eccessiva fiducia in te stesso potrebbe portare la sua dose di guai. È meglio guardare al futuro con ottimismo, certo, ma restando con i piedi per terra e mantenendo uno spirito critico nei confronti di se stessi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

