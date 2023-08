28 Agosto 2023

Oroscopo Branko 29 agosto 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di emigrare verso nuovi luoghi potrebbe bruciare dentro di te oggi. Questa spinta all’avventura potrebbe portarti a esplorare opportunità inaspettate. Valuta attentamente le tue opzioni e preparati a cogliere nuove esperienze.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’atmosfera intorno a te può essere carica di energia e emozioni oggi. Sintonizzati su queste vibrazioni e lasciale ispirarti. Può essere un momento favorevole per esprimere i tuoi sentimenti o per lavorare su progetti creativi che beneficiano dell’atmosfera stimolante.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come il gesto di radersi, oggi potresti sentirti incline a liberarti di ciò che non ti serve più. Questo può essere nel senso letterale, come il taglio dei capelli, o nel senso metaforico, come liberarti da abitudini o relazioni non salutari. La sensazione di freschezza sarà gratificante.

Oroscopo Branko 29 agosto 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potresti trovarsi coinvolto in una sorta di combattimento oggi, che potrebbe essere sia interno che esterno. Mantieni la tua intuizione e il tuo spirito di protezione. Ricorda che ogni battaglia può insegnarti qualcosa. Sii paziente con te stesso e con gli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La tromba rappresenta un suono potente che attira l’attenzione. Oggi potresti essere chiamato a essere la voce guida o l’ispirazione per gli altri. Usa la tua voce per influenzare positivamente e guidare gli altri verso il cammino giusto. La tua presenza ha un impatto duraturo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I fiammiferi possono accendere il fuoco, ma richiedono attenzione e cura. Oggi potresti dover prestare attenzione ai dettagli più piccoli nelle tue azioni e interazioni. Anche le piccole azioni possono avere un grande impatto. Mantieni la tua attenzione e la tua dedizione.

Oroscopo Branko 29 agosto 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La figura del figlio potrebbe essere significativa oggi, anche se non necessariamente nel senso letterale. Potresti essere chiamato a prendere cura di qualcuno o a investire energia in un progetto o un’idea che consideri come tuo “figlio”. Dedica il tuo impegno e la tua passione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’ambiente dell’ufficio potrebbe essere un focus oggi. Potrebbero esserci dinamiche sottostanti o situazioni che richiedono la tua attenzione. Mantieni l’occhio vigile e usa la tua capacità di indagare per ottenere una comprensione più profonda delle questioni in gioco.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La scopa rappresenta la pulizia e la rimozione di ciò che non è più necessario. Oggi è un buon momento per fare una “pulizia” nella tua vita, eliminando vecchie abitudini, pensieri negativi o oggetti inutili. Creerai spazio per nuove energie e opportunità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il disco rappresenta il movimento e il cambiamento. Oggi potresti essere chiamato a prendere un nuovo percorso o a adattarti a una situazione in evoluzione. La flessibilità e l’apertura al cambiamento saranno importanti per affrontare le sfide che si presentano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le calzature rappresentano la protezione e il sostegno. Oggi potresti trovare comfort nell’essere ben attrezzato per affrontare situazioni impreviste. Sii attento ai dettagli e assicurati di avere tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare la giornata con fiducia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il dolce simboleggia la gentilezza e la dolcezza. Oggi potresti trovare gioia nell’esprimere affetto e gentilezza verso gli altri. Offrire un gesto di gentilezza può creare un impatto duraturo sia per te che per coloro che incontrerai lungo il percorso.

