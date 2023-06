28 Giugno 2023

“Oggi è un altro giorno” Fausto Leali sfiora l’ennesima gaffe ma Jessica Morlacchi lo ferma in tempo

da televisionando.it

Nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, l’ospite speciale è stato il celebre cantante Fausto Leali. Durante l’intervista, Leali ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita e sulla sua lunga carriera, suscitando anche una gaffe che ha sorpreso gli Affetti stabili presenti, tra cui Jessica Morlacchi e Laura Freddi.

La conversazione ha preso avvio con la conduttrice che ha chiesto a Leali se negli anni ’60 e ’70 le groupie bussavano al suo camerino. La risposta del cantante non si è fatta attendere, lasciando tutti a bocca aperta: “Potevano capitare tante cose in camerino”, ha affermato, per poi aggiungere scherzosamente, “due alla volta al massimo”. Queste parole hanno provocato una reazione di stupore da parte di Jessica Morlacchi, che ha esclamato: “No, Fausto!”.

Successivamente, dopo l’intervista a Eleonora Abbagnato, Serena Bortone ha proseguito l’intervista con Fausto Leali nello studio di “Oggi è un altro giorno”. Il cantante ha raccontato di aver vissuto un’infanzia particolarmente difficile, iniziando a lavorare molto presto dopo la scuola elementare. A soli 11 anni, Leali ha svolto il ruolo di garzone in una salumeria. Ha anche ricordato suo padre, che aveva perso una gamba durante la guerra, e che faceva il fabbro con una protesi. Ha condiviso il momento difficile in cui suo padre tornava a casa con la ferita che si riapreva. Nonostante la povertà che ha vissuto per un breve periodo, a 14 anni ha ottenuto il primo ingaggio da una band, iniziando così la sua carriera musicale.

Durante la puntata del 28 giugno di “Oggi è un altro giorno”, Fausto Leali ha ripercorso la sua carriera musicale, rispondendo anche alla domanda di Serena Bortone sul suo rapporto con il clan di Adriano Celentano. L’artista ha rivelato che non gli è stato concesso di entrare nel clan, ma ha sottolineato che l’anno successivo ha venduto 3 milioni e mezzo di copie del suo successo “A Chi”. Ha scherzato dicendo che Celentano avrebbe potuto prestare più attenzione.

Durante la trasmissione, è stato dedicato anche uno spazio all’amore. Fausto Leali ha parlato della sua storia d’amore con Germana Schena, con cui festeggeranno il decimo anniversario nel 2024. Il cantante ha sottolineato l’amore e l’attenzione che Germana gli dedica, rivelando che lavorare insieme non è sempre facile per lei. Tuttavia, ha espresso la sua fortuna nel sentirsi amato così tanto e ha concluso dicendo di essere un ragazzo fortunato.

