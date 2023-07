29 Luglio 2023

Niger il colpo di Stato ha conseguenze anche per l’Italia: ecco perché

Niger il colpo di Stato ha conseguenze anche per l’Italia: ecco perché

da corriere.it

Il Niger, uno dei Paesi più poveri al mondo, è un crocevia di flussi migratori verso il Mediterraneo. Ed è demograficamente prolifico con una media di sette figli per donna. Tuttavia, nonostante le sue difficoltà economiche, il Niger riveste un ruolo cruciale nella regione del Sahel. Sia dal punto di vista strategico che geopolitico. Questo articolo esplorerà l’importanza strategica del Niger, il suo coinvolgimento nella lotta contro il terrorismo jihadista. E il ruolo del presidente Bazoum nell’affermare il Niger come alleato dell’Occidente.

Con una popolazione di 26 milioni di abitanti e un PIL di 15 miliardi di dollari (un centoquarantesimo di quello italiano), il Niger potrebbe sembrare insignificante nel contesto internazionale. Tuttavia, il Paese ha una posizione geografica critica nel Sahel, una vasta regione che si estende dal Sahara al sud del deserto. Il Niger funge da ponte tra l’Africa sub-sahariana e il Nord Africa, e la sua stabilità può avere impatti significativi sulla sicurezza regionale. E sul flusso migratorio verso l’Europa.

Il Sahel è stato teatro di una crescente minaccia da parte dei gruppi jihadisti affiliati ad Al Qaeda e allo Stato Islamico. Il Niger, con la sua vicinanza a zone di conflitto come il Mali, deve affrontare la presenza di tali gruppi in alcune aree del Paese, soprattutto nel sud. Dopo l’ordine di cacciata delle forze internazionali dal Mali, il Niger è diventato una base operativa per i gruppi jihadisti. Rendendolo un teatro cruciale nella lotta contro il terrorismo nell’area.

Il Niger è un importante partner per l’Europa nella gestione dei flussi migratori provenienti dall’Africa sub-sahariana verso il Mediterraneo. Il suo governo collabora con l’Italia e altre nazioni europee nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. Questa collaborazione è cruciale per affrontare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. E garantire una gestione sicura e ordinata dei movimenti migratori.

Il presidente Mohamed Bazoum, eletto nel 2021, ha giocato un ruolo chiave nel rafforzare il Niger come alleato dell’Occidente nella regione del Sahel. Mentre molti Paesi nella zona sono afflitti da regimi golpisti filo-russi o filo-francesi, il Niger ha scelto di essere un partner affidabile per le nazioni occidentali. Questa scelta ha permesso di stabilire una missione di supporto italiana nella Repubblica del Niger, con circa 350 effettivi e una presenza militare francese. Contribuendo agli sforzi internazionali per contrastare il terrorismo jihadista nella regione.

Nonostante la sua condizione di Paese povero e le sfide socio-economiche, il Niger è strategicamente rilevante nella regione del Sahel. E ha assunto un ruolo cruciale nella lotta contro il terrorismo jihadista e nella gestione dei flussi migratori. La collaborazione con l’Europa e il suo impegno nell’affrontare il terrorismo dimostrano l’importanza geopolitica del Niger nel contesto regionale. Il presidente Bazoum ha svolto un ruolo significativo nel consolidare l’immagine del Niger come alleato dell’Occidente. Sottolineando il suo impegno per la sicurezza e la stabilità nella regione del Sahel.

SINEAD O’CONNOR E’ MORTA: ADDIO AD UNA VOCE UNICA CHE LASCIA IN LUTTO IL MONDO DELLA MUSICA