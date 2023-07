7 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “Nel cerchio degli uomini” RaiPlay?

“Nel cerchio degli uomini” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Nel cerchio degli uomini” RaiPlay è un documentario su Domenico, Roberto e Mario, uomini con storie diverse. Accomunati tutti, però, da un desiderio. Quello, poi, di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile si allontani dalla prevaricazione e dal potere e si fondi sull’ascolto delle emozioni. Un futuro, inoltre, che da bambini non erano riusciti nemmeno ad immaginare. Poi, il documentario narra la loro storia e le storie che scaturiscono dalle loro attività. Quelle, inoltre, che mettono in campo con gli altri uomini della loro associazione, Il Cerchio degli uomini. Ospitata, poi, nella Casa del Quartiere di San Salvario di Torino. Comunque, è un documentario su Domenico, Roberto e Mario, uomini con storie diverse. Accomunati tutti, però, da un desiderio. Quello, poi, di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile si allontani dalla prevaricazione e dal potere e si fondi sull’ascolto delle emozioni.

“NEL CERCHIO DEGLI UOMINI” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

