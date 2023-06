6 Giugno 2023

Nations League Roberto Mancini lascia fuori dai convocati dell’Italia Zaccagni Gatti e Locatelli

da corriere.it

Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha ufficializzato la sua selezione finale per la fase finale della UEFA Nations League. Riducendo il gruppo iniziale di 26 giocatori ai 23 convocati che rappresenteranno l’Italia. La squadra azzurra partecipa per la seconda volta consecutiva alla Final Four del torneo e sarà impegnata nella semifinale contro la Spagna il 15 giugno ad Enschede. L’obiettivo degli italiani è chiaro: cercare vendetta dopo la sconfitta subita contro la Spagna a San Siro nel 2021. E soprattutto raggiungere la finale, in cui affronteranno la vincitrice tra Olanda e Croazia il 18 giugno a Rotterdam.

Rispetto al gruppo che si è riunito al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari), sede del pre-ritiro aperto alle rispettive famiglie, Mancini ha deciso di dare spazio a cinque calciatori dell’Inter. Che saranno impegnati nella finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul: i difensori Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e il centrocampista Nicolò Barella. Confermato anche Mateo Retegui, che aveva impressionato positivamente nel match contro l’Inghilterra a marzo.

Dopo gli infortuni di Matteo Pessina e Domenico Berardi, che sono rientrati a casa ieri pomeriggio, il commissario tecnico ha deciso di escludere dalla lista dei convocati Andrea Baschirotto. Non solo, pure Riccardo Buongiorno, Alessandro Florenzi, Gianmaria Gatti, Manuel Locatelli e Mattia Zaccagni. Tuttavia, questi giocatori resteranno con il gruppo durante questi giorni. E faranno ritorno alle rispettive sedi dopo il test con il Cagliari Primavera venerdì mattina.

Di seguito sono elencati i 23 convocati per la Final Four della Nations League:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

Con questa rosa di giocatori, Mancini punta a guidare l’Italia verso il successo nella UEFA Nations League. Dimostrando ancora una volta la forza e la profondità del calcio italiano. Ora l’attenzione si concentra sulla sfida contro la Spagna, in cui gli azzurri cercheranno di dimostrare la loro determinazione e di conquistare l’agognata vittoria.

