9 Agosto 2023

Myrta Merlino e i due promo poco riusciti per “Pomeriggio Cinque” (VIDEO)

Myrta Merlino e i due promo poco riusciti per “Pomeriggio Cinque” (VIDEO)

da davidemaggio.it

L’attesa transizione da Barbara D’Urso a Myrta Merlino per la conduzione di “Pomeriggio Cinque” ha suscitato curiosità ed aspettative. Tuttavia, i due promo rilasciati in vista di questa nuova fase non hanno soddisfatto le aspettative.

Nel primo promo, Merlino appare con un telecomando in mano, gesto che dovrebbe simboleggiare controllo e cambiamento. Il tentativo di iniziare una sequenza di immagini che culmina con la sua presentazione al pubblico sembra tuttavia incerto. Le parole “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi” sono pronunciate con un tono che lascia trasparire incertezza. Questo approccio goffo sembra contrastare con l’immagine di sicurezza e autorevolezza associata a Myrta Merlino.

Il secondo promo non migliora la situazione. Ancora una volta con il telecomando in mano, Merlino sorride in modo trionfante e lancia la battuta: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?!” Tuttavia, questa ironia sembra più fuori luogo che affascinante, lasciando un senso di disagio.

In definitiva, questi promo sembrano essere stati realizzati con una direzione creativa incerta, che non è riuscita a sfruttare appieno le capacità e la personalità di Myrta Merlino. L’atteso impatto che avrebbero dovuto generare è stato vanificato da un tono goffo e da una mancanza di chiarezza nell’approccio. Invece di suscitare entusiasmo per il nuovo corso di “Pomeriggio Cinque”, questi promo hanno sollevato domande sulle scelte di presentazione.

Sarà interessante vedere se Myrta Merlino riuscirà a superare questa partenza incerta e a trovare la sua strada nel programma. Nonostante l’insuccesso di questi promo, è importante ricordare che la televisione è un medium in continua evoluzione. E ciò che conta davvero è la capacità di adattarsi e migliorare nel tempo. Resta da vedere se Myrta Merlino riuscirà a rialzarsi da questo avvio incerto e a far brillare “Pomeriggio Cinque” sotto la sua guida.

CANALE 5 ANTICIPA TUTTI: PROGRAMMI IN PARTENZA GIA’ DAL 4 SETTEMBRE