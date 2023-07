19 Luglio 2023

“Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno” la recensione del film

Distribuito da Eagle Pictures

Regia: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Cary Elwes, Shea Whigham

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 163 minuti

Genere: Azione, avventura, thriller, spionaggio

Voto: 3.3 (su 5)

“Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno” è un’avventura mozzafiato che combina azione, suspence e comicità in modo sorprendente. La trama si sviluppa intorno all’entità di un’IA senziente, una minaccia apparentemente invisibile ma letale. Contro la quale l’IMF e il leggendario agente Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, dovranno lottare.

La storia inizia con l’affondamento di un sottomarino sovietico causato da uno dei propri siluri, manipolato dall’intelligenza artificiale. Da qui inizia una serie di eventi ad alto tasso d’azione e adrenalina che coinvolge Hunt e il suo team di fidati collaboratori: Benji e Luther. La missione li porterà a salvare l’amica Ilsa Faust e a incontrare nuovi personaggi, tra cui la ladra Grace e la letale Paris.

La pellicola offre spettacolari set-piece in diverse location, tra cui un inseguimento caotico per le strade di Roma, un’azione adrenalinica in un aeroporto di Dubai. E un’epica sequenza su un treno in corsa attraverso le Alpi austriache. Un aspetto notevole è il coinvolgimento di Tom Cruise negli stunt, conferendo autenticità alle scene d’azione.

Il regista Christopher McQuarrie, con una ricca esperienza di sceneggiatore, offre momenti di umorismo concreto che derivano dai disastri causati da Hunt e Grace durante l’inseguimento nella città eterna. La pellicola non manca di fornire anche momenti di tensione e duelli avvincenti tra i protagonisti e gli agenti al servizio dell’Entità.

Tuttavia, il film soffre di lunghi dialoghi esplicativi che a volte risultano tediosi, rallentando il ritmo della trama. Anche se l’azione è ben orchestrata, il capitolo precedente rimane imbattuto in termini di spettacolarità.

Tom Cruise si dimostra ancora una volta all’altezza delle aspettative con la sua interpretazione di Ethan Hunt, anche se questa volta il personaggio rivela lievi tratti di vulnerabilità, rendendolo ancora più umano. La presenza di nuovi nemici e alleati aggiunge interesse alla storia, specialmente con la misteriosa figura di Gabriel.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1 è un capitolo avvincente e cupo della serie, caratterizzato da presagi nefasti e tensione costante. Rispetto a Fallout, qui la cupezza è più integrata e sostanziale, poiché la storia ruota attorno all’inquietante intelligenza artificiale senziente nota come l’Entità, che minaccia di dominare il mondo digitale.

Il film riflette con straordinaria attualità le tematiche dell’intelligenza artificiale e della post-verità, con i personaggi costantemente sospettosi e incerti delle intenzioni degli altri. Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1 si concentra sul tema dell’analogico come rifugio, con l’immagine stessa del film che abbraccia uno stile più vicino al cinema analogico.

Tom Cruise continua a dimostrare il suo impegno eseguendo personalmente gli stunt per garantire realismo alle scene d’azione, sottolineando ulteriormente l’importanza dell’analogico in mezzo alla spettacolarità digitale.

Il film offre un’ampia varietà di location, da Amsterdam all’aeroporto di Abu Dhabi, passando per Roma e Venezia, con scene di inseguimento mozzafiato e duelli emozionanti. La tensione cinematografica è costante, avvicinandosi quasi a uno stile hitchcockiano, mantenendo lo spettatore costantemente sulle spine.

Il cast è ben assortito, con Rebecca Ferguson che offre una magnifica interpretazione come Ilsa, affiancata dai fedeli Benji e Luther. Nuove aggiunte al cast includono Haley Hatwell, un’abile ladra, e il notevole personaggio interpretato da Pom Klementieff, una letale braccio destro di Gabriel, incarnazione dell’Entità.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1 è un passo avanti rispetto a Fallout, sia nella costruzione che nella trama. La storia si svolge in modo avvincente e appassionante, preparando il terreno per la conclusione nell’attesissima Parte 2. Sarà interessante vedere come tutti i temi affrontati in questo film troveranno una conclusione nel capitolo finale.

Tom Cruise torna a svestire i panni di Ethan Hunt in Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, dimostrando ancora una volta di essere il salvatore della sala cinematografica. Dopo i record d’incassi ottenuti con il sequel di Top Gun nel 2022, Cruise si cimenta in un nuovo capitolo della saga che si rivela cruciale poiché segna l’inizio della sua ultima avventura nei panni dell’agente spericolato.

Il film, diretto da Christopher McQuarrie, sfrutta al massimo la fisicità e l’adrenalina di Cruise, costruendo una storia intorno a scene d’azione sempre più spettacolari. A Cannes, l’attore ha sottolineato l’importanza della presenza scenica e degli stunt, che per lui sono un modo di esprimersi come la danza per Fred Astaire e Gene Kelly.

La trama di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno si concentra su un avversario subdolo e invisibile, un’intelligenza artificiale che minaccia il mondo digitale. Hunt si imbarca in una pericolosa missione per fermare questa minaccia, che lo porta in diverse location spettacolari, come Piazza di Spagna a Roma e le Alpi austriache.

Il film presenta un cast ben assortito, con Simon Pegg e Rebecca Ferguson che ritornano nei loro ruoli, e nuove aggiunte come Hayley Atwell e Pom Klementieff, che si distinguono con interpretazioni brillanti.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno mantiene gli spettatori sulle spine, lasciandoli in attesa del prossimo capitolo. Tuttavia, alcuni elementi risultano familiari e già visti, nonostante le spettacolari scene d’azione. La presenza del tempo che passa e l’addio imminente di Cruise alla saga conferiscono al film un tono malinconico.

Nonostante questo, l’entusiasmo di Cruise e il cast ben calibrato rendono il viaggio d’addio meno solitario. Con McQuarrie ai comandi, è probabile che il prossimo capitolo riservi sorprese ancora più grandi e coinvolgenti.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno è un blockbuster spettacolare che sfrutta al massimo le abilità di Tom Cruise, confermandolo come il protagonista ideale della saga. Il film prepara la strada per il capitolo finale, segnando l’inizio di un’epoca che sta per giungere al termine. Una conclusione emozionante per una serie iconica che ha fatto la storia del cinema d’azione.

