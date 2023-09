“Meraviglioso Modugno 2023” (VIDEO)

7 Settembre 2023

Polignano a Mare si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: “Meraviglioso Modugno 2023”. Questa serata-evento, poi, promette di essere un’ode straordinaria alla musica e all’eredità di Domenico Modugno, l’indimenticabile artista italiano. L’evento, inoltre, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay per gli spettatori di tutto il mondo.

Una Serata di Celebrazione

“Meraviglioso Modugno 2023”, dunque, sarà una serata di celebrazione della musica italiana e dell’incredibile contributo di Domenico Modugno alla cultura musicale del nostro paese. Questo evento unirà, insomma, artisti di diverse generazioni, alcuni dei quali hanno cantato le canzoni di Modugno per anni, mentre altri lo scopriranno per la prima volta.

Gli Ospiti d’Onore

L’evento, poi, avrà una serie di ospiti d’onore che interpreteranno le canzoni più iconiche di Domenico Modugno con passione e maestria. Tra gli ospiti previsti ci saranno artisti affermati come Giorgia, Jovanotti, Elisa, e, inoltre, molti altri. Questi talentuosi interpreti, dunque, porteranno in vita le canzoni di Modugno in modo magistrale, regalando al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Il Premio Modugno

Uno dei momenti culminanti della serata, poi, sarà l’assegnazione del “Premio Modugno” al cantante che più si avvicina all’opera del grande artista. Questo premio, quindi, rappresenta un riconoscimento speciale per l’artista che è riuscito a catturare l’anima e la passione delle canzoni di Modugno attraverso le proprie interpretazioni uniche. Sarà, insomma, un momento emozionante che celebrerà l’importante eredità lasciata da Domenico Modugno nel mondo della musica italiana.

Alessandro Greco e Maria Cristina Zoppa: I conduttori dell’Evento

L’evento sarà condotto con grande carisma da Alessandro Greco e Maria Cristina Zoppa, due personalità amate dal pubblico italiano. La loro presenza aggiungerà un tocco di allegria e professionalità alla serata, assicurando che lo spettacolo si svolga in modo fluido e coinvolgente.

Un Evento da non Perdere

“Meraviglioso Modugno 2023” promette di essere una serata indimenticabile per gli amanti della musica italiana e di Domenico Modugno. La combinazione di talento, passione e l’atmosfera unica di Polignano a Mare renderà questo evento un’esperienza da non perdere. Rai 1 trasmetterà in diretta l’intero spettacolo, garantendo che gli spettatori in tutto il paese possano partecipare a questa festa della musica.

RaiPlay offrirà anche la possibilità di seguire l’evento in streaming per coloro che desiderano godersi la serata da casa o da qualsiasi parte del mondo.

In conclusione, “Meraviglioso Modugno 2023” è destinato a essere un tributo eccezionale a un’icona della musica italiana. Unisciti a noi per una serata di musica, emozioni e celebrazione a Polignano a Mare. Sarà un omaggio affettuoso a Domenico Modugno e alla sua eterna bellezza musicale. Non perdete questa straordinaria occasione!

