15 Giugno 2023

Marina Berluconi e Marta Fascina mano nella mano ai funerali del Cavaliere ora sono loro le capofamiglia

da corriere.it e repubblica.it

Il feretro di Silvio Berlusconi è entrato nella cattedrale del Duomo coperto di fuori bianchi e rose rosse, seguito dai suoi figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi. Anche Marta Fascina ha accompagnato l’ingresso della bara, mentre Pier Silvio ha preso per mano la compagna del padre per qualche secondo prima di salire le scale del sagrato. La primogenita del Cavaliere, Marina Berlusconi, ha accompagnato Marta Fascina sottobraccio.

L’immagine di Marina Berlusconi che tiene per mano Marta Fascina è particolarmente significativa. Questa foto rappresenta una svolta nella storia, in cui due donne detengono l’eredità dell’impero, nonostante il passato controverso del leader politico riguardo alle donne. È un momento in cui i maschi alfa devono fare i conti con il fatto che sono loro due a portare avanti la partita. Gli altri presenti sono solo figuranti in questo spettacolare rito.

Nel Duomo, durante il funerale, tutti gli occhi convergono su Marina Berlusconi e Marta Fascina quando entrano nella navata centrale tenendosi per mano. Questo gesto inequivocabile indica che Marta fa parte della famiglia e ha un ruolo di primo piano. È l’istante in cui Marta diventa “la vedova” agli occhi del mondo. Marta lascia scappare le prime lacrime dopo il vangelo di Giovanni, e l’arcivescovo Mario Delpini, durante la sua omelia, pronuncia parole sulla vita e sull’amore desiderato. Marina e Marta sono commosse, mentre il resto della famiglia trattiene l’emozione.

Mentre Eleonora guarda avanti e Barbara sembra concentrata su Marta o su qualcosa oltre di lei, Marina si avvicina alla folla, acclamata e salutata dal pubblico. Poi sale in auto con Marta Fascina, e si fa inevitabilmente pensare che la quota di legittima destinata alla vedova potrebbe influenzare il nuovo assetto della cassaforte di famiglia. Questa scena rappresenta la chiusura di una saga, non l’apertura di una nuova.

L’immagine finale descrive come la famiglia Berlusconi ha vissuto i funerali del patriarca. Marina, Pier Silvio e Marta Fascina insieme su uno dei van che seguono il feretro, mentre Barbara, Eleonora e Luigi sono su un altro van posteriore. Il gruppo è plasticamente diviso in due, anche durante la cerimonia funebre si percepisce un distacco, non plateale, ma netto. Questo potrebbe prefigurare ciò che accadrà quando l’enorme impero del Cavaliere dovrà essere suddiviso tra i cinque eredi.

Alla fine della cerimonia, Marina Berlusconi e Marta Fascina si avvicinano alla bara, la toccano con la mano e la baciano. Le condoglianze sono principalmente rivolte a Marina, che è diventata la nuova “capofamiglia”. I parlamentari di Forza Italia si spintonano per poterla salutare. La figura del “capofamiglia” e quella del “capopartito” si sono sovrapposte nel corso dei trent’anni di berlusconismo.

