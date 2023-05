23 Maggio 2023

Maria Giovanna Maglie è morta addio alla nota giornalista e opinionista tv

da today.it

Maria Giovanna Maglie, nota giornalista e opinionista televisiva, è scomparsa all’età di 70 anni. L’amica Francesca Chaouqui ha confermato il suo decesso attraverso un messaggio su Twitter, lasciando il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento in lutto.

Nata a Venezia, Maria Giovanna Maglie si trasferì a Roma negli anni ’60. Dopo essersi laureata in Filosofia presso la Sapienza, intraprese una carriera nel giornalismo che la portò a lavorare per l’Unità come inviata in America Latina, occupandosi di politica internazionale dal 1979 al 1987. Nel 1989, fece il suo ingresso nella Rai e nel 1990 fu inviata in Medio Oriente per il Tg2 durante la prima guerra del Golfo. Successivamente, divenne corrispondente da New York fino al 1993. Durante la sua carriera, collaborò con importanti testate come il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24. Inoltre, scrisse diverse opere, tra cui una biografia su Oriana Fallaci, e saggi riguardanti la politica internazionale. Nel 2011, realizzò il film-documentario “Istanbul la sublime” per Rai Cinema.

Contributi nel mondo dell’opinione e dell’intrattenimento

Oltre alla sua carriera giornalistica, Maria Giovanna Maglie si distinse come editorialista per il giornale Libero fino al 2014. Successivamente, partecipò come opinionista a numerosi programmi televisivi di politica e intrattenimento, tra cui “L’isola dei famosi”, “La sposa perfetta”, “La vita in diretta”, “L’Arena” e “Stasera Italia”. Dal 2015, divenne editorialista di politica statunitense per il sito Dagospia, con la rubrica “America fatta a Maglie”. Durante la campagna elettorale del 2016 per la presidenza degli Stati Uniti d’America, commentò gli avvenimenti su Dagospia. La sua presenza nel mondo dell’opinione televisiva e online lasciò un segno significativo.

Ricordi e omaggi

L’annuncio della morte di Maria Giovanna Maglie ha suscitato numerose reazioni sui social media. Persone provenienti da diversi ambiti, tra cui politici, giornalisti e amici, hanno espresso il loro cordoglio e ricordato la sua personalità generosa, profonda, colta e coraggiosa. La sua morte lascia un vuoto nel giornalismo italiano.

Maria Giovanna Maglie è morta addio alla nota giornalista e opinionista tv – Lascia un segno indelebile

Maria Giovanna Maglie, con la sua lunga carriera nel giornalismo, i suoi contributi come opinionista televisiva e il suo impegno nel mondo dell’informazione, ha lasciato un segno indelebile. La sua scomparsa è stata sentita profondamente nel panorama mediatico italiano. Il suo lavoro rimarrà un importante punto di riferimento per le generazioni future nel campo del giornalismo e dell’opinione. Maria Giovanna Maglie sarà ricordata per la sua dedizione, la sua passione e il suo coraggio nel raccontare le storie del nostro tempo.

