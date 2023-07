27 Luglio 2023

Marco Verratti verso l’Al Hilal: Il centrocampista italiano è ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita

da sportmediaset.mediaset.it

Il centrocampista italiano Marco Verratti è al centro dell’attenzione del calcio internazionale. Con l’Al Hilal, club saudita, che sembra essere vicino a strapparlo al Paris Saint-Germain. Le trattative tra i club sarebbero in uno stato avanzato. E il talentuoso centrocampista azzurro potrebbe presto trasferirsi a Riad, lasciando dietro di sé una lunga esperienza a Parigi. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, all’italiano è stato proposto un contratto triennale dal valore di 20-25 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio gli sviluppi di questa trattativa.

Dopo un’esperienza di lunga data con il Paris Saint-Germain, Marco Verratti potrebbe presto lasciare la capitale francese per trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al Hilal, noto per aver strappato Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio, si è fatto avanti con grande insistenza per assicurarsi i servizi del centrocampista italiano. Le trattative tra i club sembrano essere prossime alla conclusione. E tutto lascia pensare che Verratti possa essere ad un passo dall’addio al PSG per intraprendere questa nuova avventura.

Secondo le informazioni fornite da Fabrizio Romano, Marco Verratti avrebbe ricevuto un’offerta contrattuale triennale da parte dell’Al Hilal. Il valore del contratto oscillerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un’offerta allettante per il centrocampista azzurro. Questo suggerisce che il club saudita sia disposto a fare un notevole investimento per assicurarsi un giocatore di grande talento come Verratti.

Mentre le trattative tra i club sono in fase avanzata, il Paris Saint-Germain sembra non voler cedere facilmente il suo centrocampista. Secondo le voci, il PSG sarebbe irremovibile e non accetterebbe offerte inferiori ai 30 milioni di euro per Verratti. Nonostante ciò, l’interesse dell’Al Hilal sembra essere molto forte, e potrebbero esserci ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Non è solo Marco Verratti che è finito nel mirino dell’Al Hilal, ma anche altre stelle del calcio europeo. Il club saudita ha fatto un tentativo per acquistare Kylian Mbappé, ma la sua offerta è stata rifiutata dal giovane attaccante francese. Tuttavia, l’Al Hilal non sembra demordere e continua a lavorare per assicurarsi rinforzi di alto livello, dimostrando le sue ambizioni nel calcio mondiale.

L’Al Hilal sembra essere deciso a portare Marco Verratti in Arabia Saudita, proponendogli un contratto triennale. Le trattative tra il club saudita e il Paris Saint-Germain sono in uno stato avanzato. Ma il PSG sembra voler fare valere la sua posizione nel definire l’accordo economico. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere se Verratti deciderà di abbracciare questa nuova sfida nella sua carriera calcistica. In ogni caso, il talento e la qualità del centrocampista azzurro sarebbero un prezioso contributo per l’Al Hilal, un club ambizioso che mira a competere con i migliori nel panorama calcistico internazionale.

