23 Maggio 2023

Luis Enrique Antonio Conte e gli altri nomi per il dopo Spalletti ecco chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

da corriere.it

La questione dell’allenatore per il Napoli è attualmente una tematica scottante, ma ancora senza una soluzione definitiva. Aurelio De Laurentiis, il presidente del club partenopeo, è noto per il suo desiderio di stupire e per la sua propensione a intraprendere strade impervie pur di trovare allenatori non solo talentuosi, ma anche con un palmarès di alto livello. Questa filosofia si è manifestata in passato con l’arrivo di figure come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti, quest’ultimo detentore del record di titoli vinti. Attualmente, De Laurentiis sta valutando l’opzione di Luis Enrique, pur essendo ancora nella fase istruttoria e senza offerte formalizzate. Ma il sogno di De Laurentiis è Jürgen Klopp, e c’è anche la volontà di persuadere l’amico Antonio Conte, anche a costo di un sacrificio economico. Nonostante il rifiuto di Roberto De Zerbi, De Laurentiis non ha esaurito le sue idee e continua a cercare un colpo a sorpresa per il club.

La ricerca dell’allenatore perfetto

Aurelio De Laurentiis è un presidente che non teme di prendere rischi e di sfidare le convenzioni nel mondo del calcio. La sua ricerca dell’allenatore perfetto per il Napoli è un riflesso di questa mentalità audace. Non si accontenta di figure mediocri o senza esperienza, ma punta a portare al club allenatori di fama mondiale, capaci di guidare la squadra verso il successo sia a livello nazionale che internazionale.

Gli esempi di Rafa Benitez e Carlo Ancelotti dimostrano la determinazione di De Laurentiis nel cercare allenatori di alto profilo. Rafa Benitez è stato il primo a essere scelto da De Laurentiis e ha portato il Napoli a raggiungere risultati significativi, come la vittoria della Coppa Italia nel 2014 e un secondo posto in Serie A nello stesso anno. Successivamente, De Laurentiis ha optato per l’arrivo di Carlo Ancelotti, l’allenatore con il maggior numero di titoli vinti nella sua carriera. Ancelotti ha guidato il Napoli in competizioni europee e ha mantenuto il club al vertice del calcio italiano durante il suo mandato.

L’opzione Luis Enrique e il sogno Klopp

Attualmente, il Napoli sta valutando la possibilità di avvicinare Luis Enrique come allenatore. Nonostante non ci siano ancora offerte formalizzate, De Laurentiis sembra interessato a questa opzione. Tuttavia, il suo vero sogno è quello di portare Jürgen Klopp, attuale allenatore del Liverpool, alla guida della squadra partenopea. Klopp è considerato uno dei migliori allenatori al mondo, con una carriera di successi che include la vittoria della Premier League e della Champions League con il Liverpool. Tuttavia, l’ingaggio di Klopp richiederebbe sforzi significativi e potrebbe essere difficile da realizzare.

Si prova a convincere Antonio Conte

Oltre al sogno di Klopp, De Laurentiis è anche interessato a convincere l’amico Antonio Conte a prendere le redini del Napoli. Ciò richiederebbe un sacrificio economico da parte del presidente del club, ma l’idea di una nuova sfida tutta italiana potrebbe bilanciare il compromesso. Conte è un allenatore di successo, noto per il suo approccio tattico e la capacità di portare le squadre alla vittoria. La sua esperienza nel calcio italiano lo renderebbe un candidato ideale per il Napoli.

Desiderio di stupire

Aurelio De Laurentiis sta affrontando la questione dell’allenatore per il Napoli con la sua consueta audacia e desiderio di stupire. La sua ricerca di un allenatore di alto livello e con un palmarès impressionante riflette la sua determinazione nel portare il club al successo. Sebbene Luis Enrique sia attualmente in fase di valutazione, il vero sogno di De Laurentiis è Jürgen Klopp, anche se ingaggiarlo potrebbe risultare complicato. In alternativa, l’amico Antonio Conte potrebbe essere persuaso a prendere in considerazione l’incarico, nonostante richieda un sacrificio economico. Con De Laurentiis, le idee non si esauriscono mai e si continua a cercare il colpo a sorpresa che porterà il Napoli a nuove vette nel mondo del calcio.

