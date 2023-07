20 Luglio 2023

Vuoi guardare il video di “L’isola delle 30 bare” serie tv Rai 2 RaiPlay episodio 5 e 6?

“L’isola delle 30 bare” serie tv Rai 2 RaiPlay episodio 5 e 6 (VIDEO)

da raiplay.it

“L’isola delle 30 bare” serie tv Rai 2 RaiPlay episodio 5 e 6 è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché. Poi, contro il consiglio del marito, decide di tornare sull’isola. Ma, inoltre, è vittima di un tentato avvelenamento sul traghetto che la porta lì, e cade in acqua. Poi, si salva ma la profezia delle 30 bare si abbatte sugli abitanti dell’isola. Comunque, è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare.

Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché. Poi, contro il consiglio del marito, decide di tornare sull’isola. Ma, inoltre, è vittima di un tentato avvelenamento sul traghetto che la porta lì, e cade in acqua. Poi, si salva ma la profezia delle 30 bare si abbatte sugli abitanti dell’isola. Tuttavia, è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché.

“L’isola delle 30 bare” serie tv Rai 2 RaiPlay episodio 5 e 6 è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché. Poi, contro il consiglio del marito, decide di tornare sull’isola. Ma, inoltre, è vittima di un tentato avvelenamento sul traghetto che la porta lì, e cade in acqua. Poi, si salva ma la profezia delle 30 bare si abbatte sugli abitanti dell’isola. Comunque, è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare.

Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché. Poi, contro il consiglio del marito, decide di tornare sull’isola. Ma, inoltre, è vittima di un tentato avvelenamento sul traghetto che la porta lì, e cade in acqua. Poi, si salva ma la profezia delle 30 bare si abbatte sugli abitanti dell’isola. Tuttavia, è la storia di Christine, che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël. Fino, poi, al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Inoltre, scorrono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Poi, Christine scopre con orrore che suo figlio, annunciato come nato morto, fu, in realtà, assassinato. Ora, inoltre, si chiede chi uccise suo figlio e perché.

“L’ISOLA DELLE 30 BARE” SERIE TV RAI 2 RAIPLAY EPISODIO 5 E 6 GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO