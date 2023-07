29 Luglio 2023

L’Inter guarda al futuro: un nuovo stadio nerazzurro a Rozzano

L’Inter Milano ha fatto un passo avanti verso il futuro con la firma di un accordo di esclusiva con Bastogi per lo studio di fattibilità di un nuovo stadio. Questo progetto ambizioso prevede di costruire uno stadio di proprietà per l’Inter, aprendo la strada per un addio a San Siro. L’area destinata al nuovo impianto si trova nella zona “Nuova Milanofiori” a Rozzano. Nel territorio dell’hinterland milanese. Mentre l’Inter si proietta verso il futuro, il destino di San Siro rimane incerto, con la Soprintendenza che sembra orientata a preservare il vincolo culturale dell’attuale impianto.

L’Inter ha firmato un accordo di esclusiva con Bastogi, tramite la partecipata Infrafin, per esplorare la fattibilità di costruire un nuovo stadio di proprietà. Questo accordo concede all’Inter il diritto esclusivo fino al 30 aprile 2024 per condurre studi e verifiche sul terreno di proprietà di Infrafin a Rozzano. La nuova area è situata a sud del Forum di Assago, oltre il confine tra i comuni di Rozzano e Milano, e rappresenta una possibilità per il club di realizzare un impianto moderno e all’avanguardia.

La zona destinata al nuovo stadio fa parte dell’area chiamata “Nuova Milanofiori”, di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata da Bastogi. Questo terreno strategico, situato al di sotto della tangenziale ovest, offre una posizione vantaggiosa e facilmente accessibile per i tifosi. Il progetto del nuovo stadio prevede anche alcune funzioni accessorie per migliorare l’esperienza degli spettatori e delle squadre.

Mentre l’Inter guarda avanti con il progetto del nuovo stadio a Rozzano, il destino di San Siro rimane incerto. Il Comune di Milano ha rilasciato una nota ufficiale riguardo al futuro dello storico impianto, sottolineando la possibilità di un “vincolo culturale semplice” imposto dalla Soprintendenza. Tale vincolo potrebbe richiedere che lo stadio rimanga nella sua posizione attuale, con conseguenze significative per le prospettive di una costruzione completamente nuova. Questa decisione avrebbe implicazioni non solo per il futuro dell’impianto e la sua sostenibilità economica. Ma anche per il futuro delle squadre milanesi e la possibilità di restare nella città con una moderna struttura.

L’accordo di esclusiva firmato dall’Inter con Bastogi per lo studio di fattibilità del nuovo stadio rappresenta un passo audace verso il futuro del club. La possibilità di costruire un impianto moderno nella zona “Nuova Milanofiori” a Rozzano offre nuove opportunità per l’Inter e i suoi tifosi. Tuttavia, il destino di San Siro rimane un tema controverso. Con la Soprintendenza che sembra orientata a proteggere il vincolo culturale dell’attuale impianto. Nonostante le incertezze, l’Inter continua a guardare avanti con determinazione, sognando di realizzare un nuovo stadio all’altezza delle sue ambizioni e della sua grandezza.

