Leonardo DiCaprio e Bianca Balti ‘amicizia sospetta’ in Versilia

Nella splendida cornice della Versilia, l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio e la rinomata top model Bianca Balti hanno scelto di trascorrere una serata indimenticabile al Beach Club di Cinquale, a Massa. Accompagnati da un gruppo di amici, la coppia ha deciso di godersi la vivace atmosfera della discoteca più esclusiva della zona.

DiCaprio, attualmente in Toscana per partecipare a un evento di Pitti Immagine Uomo, ha approfittato della sua permanenza nella regione per visitare anche i celebri Uffizi di Firenze insieme al suo amico attore Tony Maguire, noto per il ruolo di “Spiderman”. Tuttavia, per una serata di divertimento e balli sfrenati, ha scelto la suggestiva località di Cinquale.

Prima della loro arrivo, l’entourage di DiCaprio ha contattato il Beach Club per organizzare l’accoglienza e coordinare la logistica. Federico Bertilorenzi, uno dei proprietari e manager del locale, ha lavorato per preparare un’area esclusiva blindata per i loro ospiti, garantendo sicurezza e riservatezza. Per quasi tre ore, DiCaprio, Balti e i loro amici hanno ballato e sorseggiato tequila nella disco, immergendosi completamente nell’atmosfera festosa.

Al termine della serata, il gruppo è salito a bordo di un tender che li attendeva nel porticciolo del Beach Club, pronti a fare ritorno al loro sontuoso yacht ancorato in mare di fronte al locale. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di esclusività all’esperienza, consentendo loro di apprezzare appieno la bellezza della costa toscana.

La presenza di Leonardo DiCaprio e Bianca Balti ha inevitabilmente suscitato grande interesse tra i presenti, che hanno avuto l’opportunità di condividere la serata con due icone del mondo dello spettacolo. L’evento ha contribuito ad arricchire la reputazione del Beach Club di Cinquale come destinazione preferita dai personaggi famosi che desiderano trascorrere momenti di svago e relax in un ambiente esclusivo.

La Versilia continua a dimostrarsi una meta ambita per le celebrità internazionali, attratte non solo dalle splendide spiagge e dalla vivace vita notturna, ma anche dalla ricchezza culturale della regione toscana. L’arrivo di Leonardo DiCaprio e Bianca Balti è solo l’ultima testimonianza di questo fascino duraturo, che continua a rendere la Versilia una destinazione di classe mondiale per il divertimento e il relax.

