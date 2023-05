27 Maggio 2023

“La Sirenetta” la recensione del film

Distribuito da: Walt Disney

Regia: Rob Marshall

Cast: Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem

Genere: Musical, Avventura

Paese: USA

Anno: 2023

Durata: 135 minuti

Voto: OO 1/2 (su 5)

“La Sirenetta” di Rob Marshall è una reinterpretazione live-action del classico Disney del 1989. Il film racconta la storia di Ariel, una sirena che desidera ardentemente esplorare il mondo di superficie nonostante l’opposizione di suo padre, il Re Tritone. Quando Ariel salva un marinaio durante una tempesta e si innamora di lui, accetta l’offerta di Ursula, la strega del mare, di diventare umana in cambio della sua voce. Tuttavia, ha solo tre giorni per conquistare il bacio del principe e rompere il sortilegio di Ursula.

Rispetto alla versione animata originale, il film introduce alcuni nuovi elementi, come il riferimento alla morte della madre di Ariel causata dagli uomini di superficie. E la relazione parentale tra Ursula e il Re Tritone. Tuttavia, questi dettagli aggiunti non giustificano la lentezza con cui si sviluppa la trama. Soprattutto considerando che l’originale animato era in grado di raccontare la storia in soli 83 minuti.

Il regista Rob Marshall, esperto di musical, dirige il film, ma manca l’energia e la magia delle sequenze subacquee che si trovavano nell’originale animato. Inoltre, gli effetti speciali delle scene sottomarine non sono all’avanguardia. Come ci si aspetterebbe dopo il successo di film come “Avatar: La via dell’acqua”. Anche le scene sulla terraferma presentano dei difetti, con l’ambientazione che sembra essere più Brasile che Danimarca. E la potente energia di Ursula viene ridimensionata nell’interpretazione di Melissa McCarthy. Sebbene l’intento sia quello di essere fedele alla versione italiana del 1989, il film si scontra con il problema del labiale durante le canzoni in lingua inglese.

Nonostante i suoi difetti, il film vanta la partecipazione di attori come Javier Bardem nel ruolo del Re Tritone e presenta nuove canzoni scritte da Lin-Manuel Miranda. Tuttavia, queste aggiunte non riescono a compensare la durata eccessiva del film e la complicazione inutile dell’amnesia di Ariel, che non aggiunge significato al racconto. Le tre nuove canzoni, inoltre, non riescono a eguagliare l’impatto delle storiche melodie del film del 1989. Sebbene siano ben eseguite, manca loro l’orecchiabilità e la forza emotiva dei classici come “Part of Your World” o “Under the Sea”. La musica è un elemento fondamentale nei film Disney, e qui, purtroppo, non riesce a lasciare un’impressione duratura.

Dal punto di vista visivo, il film presenta una combinazione di effetti speciali CGI e scenografie reali. Tuttavia, l’uso della CGI per creare le creature marine e gli ambienti sottomarini non raggiunge l’eccellenza visiva di produzioni recenti come “Aquaman” o “Avatar”. Le sequenze sottomarine, che dovrebbero essere uno dei punti forti del film, risultano piuttosto deludenti. Con un aspetto artificiale e poco coinvolgente.

Il cast offre performance solide, ma nessuno dei personaggi riesce a emergere in modo memorabile. Halle Bailey interpreta Ariel con grazia e talento, ma il personaggio manca della stessa vitalità e carisma dell’originale animato. Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone offre una presenza regale. Ma il personaggio non viene approfondito in modo significativo. Melissa McCarthy cerca di dare vita a Ursula, ma il suo rendimento non riesce a eguagliare la malvagità e la carismatica presenza della versione animata. Jonah Hauer-King interpreta il principe Eric in modo accettabile, eppure il personaggio risulta piuttosto piatto e privo di spessore.

In conclusione, la trasposizione live-action de “La Sirenetta” delude le aspettative. Non riesce a catturare la magia e l’energia del film originale del 1989, e la lentezza del racconto e la durata eccessiva lo rendono un’esperienza poco coinvolgente. Nonostante alcuni tentativi di aggiornare la storia e introdurre temi contemporanei, il film manca di originalità e di una visione coerente. Sebbene ci siano alcuni momenti di bellezza visiva e alcune buone interpretazioni, nel complesso “La Sirenetta” live-action non riesce a essere all’altezza dell’originale animato. E si posiziona come una delle trasposizioni meno riuscite del recente trend di remake Disney.

Francesco G. Balzano

