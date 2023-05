27 Maggio 2023

La Sampdoria in mano a Radrizzani un nuovo capitolo per il club blucerchiato

La Sampdoria in mano a Radrizzani un nuovo capitolo per il club blucerchiato

da corriere.it

La Sampdoria è ufficialmente sulla strada per un cambio di proprietà. Nella notte, il consiglio di amministrazione del club blucerchiato ha firmato la prima bozza di accordo. Per la vendita della società all’attuale proprietario del Leeds United, Andrea Radrizzani, insieme al suo socio Matteo Manfredi.

Dopo intense trattative e una lunga notte di lavoro, l’accordo è stato raggiunto, scongiurando così il peggio. Il passaggio di proprietà della Sampdoria a Radrizzani e Manfredi, tramite i loro rispettivi fondi di investimento “Aser Ventures” e “Gestio Capital”, è ora ad un passo dalla conclusione.

L’accordo ha escluso dalla corsa il finanziere romano Alessandro Barnaba, sostenuto dall’ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone. Che aveva presentato offerte vincolanti considerate non abbastanza soddisfacenti dai proprietari attuali. Massimo Ferrero, l’attuale azionista di maggioranza, aveva bloccato la cessione della Sampdoria. Poiché Barnaba non era disposto a versare alcun importo all’attuale proprietario del club.

Il consiglio di amministrazione, dopo un’attenta valutazione, ha quindi approvato la proposta di Radrizzani e Manfredi come la migliore per il futuro della Sampdoria. La decisione ha ottenuto anche l’approvazione delle banche creditrici, degli advisor e dei creditori locali. Che potranno finalmente ricevere i propri crediti e mantenere le proprie attività in vita grazie alla vendita del club.

L’assemblea dei soci è prevista per lunedì, e si prevede che anche i Ferrero daranno il via libera all’accordo. Questo importante passo avvicina sempre di più la Sampdoria al cambio di proprietà e alla prospettiva di un futuro stabile. I dettagli dell’accordo saranno resi noti nelle prossime ore. Ma si stima che circa trenta milioni di euro finiranno nelle casse di Massimo Ferrero. Permettendogli di risolvere le questioni legate ai concordati romani.

Questo significa che la Sampdoria potrà ripartire dalla Serie B senza penalizzazioni o problemi extracampo che hanno spesso condizionato la stagione sportiva. Con il salvataggio della Sampdoria e l’imminente cambio di proprietà, si apre una nuova fase per il club blucerchiato. I tifosi sperano che questa transizione porti stabilità e successo sul campo. Consentendo alla squadra di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione.

LUIS ENRIQUE ANTONIO CONTE E GLI ALTRI NOMI PER IL DOPO SPALLETTI ECCO CHI SARA’ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI